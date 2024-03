Chloé Boscagli Leclercq dévoile ses ambitions pour le Monaco Private Label (MPL)

Le MPL permet d’attirer les personnalités influentes en Principauté et de maintenir celles déjà présentes sur le territoire.

Publicité

Après une brève présentation en février dernier des évolutions du Monaco Private Label (MPL), la nouvelle directrice Chloé Boscagli-Leclercq a accepté de confier de manière plus précise ses ambitions pour cette communauté qui a pour mission d’attirer, d’intégrer et de retenir les futurs résidents et les résidents de la Principauté. C’est un réseau d’influence internationale composé de 2 000 entrepreneurs, investisseurs et leaders économiques, issus de plus de 60 pays qui fait partie intégrante de la Cellule Attractivité, dirigée par Frederic Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique et pour laquelle Chloé Boscagli-Leclercq est Chargée de Mission.

Vous avez eu jusqu’ici un parcours très diversifié, pouvez-vous nous en parler ?

Tout à fait. J’ai quitté la Principauté après avoir obtenu un bac scientifique au Lycée Albert 1er puis j’ai suivi une classe préparatoire au Lycée Henry IV et intégré HEC. Je me suis inscrite en parallèle à la Sorbonne pour me spécialiser en fiscalité et droit des affaires. J’ai toujours été passionnée par des sujets très divers, et j’ai commencé ma carrière professionnelle au sein d’un cabinet de fiscalistes parisiens. Après plusieurs années, je suis retournée en Principauté, à la S.B.M., pendant 9 ans, où j’ai notamment été Directrice de Missions, en charge de projets transverses. Élue Conseiller Communal en 2015, j’ai été et je suis toujours responsable de délégations extraordinaires et passionnantes : la petite enfance, la jeunesse mais également la parité et l’égalité femmes/hommes. J’ai toujours multiplié les activités, déjà enfant j’accumulais la danse classique, le piano, le violon, le solfège. Je peux dire que oui, étant une mère poule pour mes deux enfants, j’ai une vie particulièrement chargée mais j’aime ça !

Quel est le rôle du MPL ?

Le MPL a été créé il y a 15 ans. C’est un outil dédié à l’identification d’entrepreneurs et investisseurs de renom, amis de la Principauté à l’étranger. Dans un premier temps, nous allons les rencontrer dans leur pays d’origine. L’objectif est donc, grâce au réseau consulaire et diplomatique, d’identifier ces personnalités d’exception, qui sont d’une moralité irréprochable, et alignées aux valeurs de Monaco. Généralement ces personnalités au très fort patrimoine sont portées vers les causes caritatives. Nous les rencontrons afin qu’ils disposent d’un contact privilégié en Principauté. Puis, nous invitons ces élites à venir à Monaco afin de leur prouver que la Principauté est un endroit sans équivalent, doté d’une âme et business friendly. Les membres du MPL participent au rayonnement de la Principauté et relayent ce message.

Quels déplacements avez-vous effectués depuis votre prise de poste ?

Frederic Genta a souhaité que nous nous concentrions notamment sur le développement de la communauté européenne, et, en particulier sur les nationalités les plus présentes en Principauté : les Britanniques, les Suisses, les Belges. Nous nous sommes rendus à Londres, à Bruxelles, à Stockholm et à Davos. Cette année nous souhaiterions retourner à Londres, puis nous envoler pour Athènes et Oslo.

Peut-on parler de conciergerie de luxe ?

Le terme a déjà été utilisé mais il n’est pas des plus adéquats selon moi. Il s’agit d’accueillir au mieux ces personnalités en les soutenant dans leurs premières démarches en Principauté. Tout en conservant notre casquette gouvernementale, et sans supplanter les experts, nous essayons de satisfaire leurs demandes et de permettre aux membres de bénéficier d’un lien privilégié avec la Principauté. Notre ambition est de faire du Monaco Private Label le fer de lance de l’Attractivité.

Quelles sont vos ambitions avec le MPL ?

Nous souhaitons enrôler davantage de membres entre 30 et-50 ans et nous savons que la Principauté possède les bons atouts pour répondre à leurs attentes. Pour faciliter cette démarche, nous partons désormais avec des résidents qui ’partagent à leurs amis, la qualité de vie dont ils bénéficient en Principauté. Nous souhaitons avec le MPL créer des liens humains et de confiance. Évidemment, le système mis en place par mon prédécesseur a fait ses preuves, et des résidents se sont installés par ce biais. Nous essayons de donner une double impulsion : nous maintenons les missions à l’international avec la Société des Bain de Mer (SBM)’ l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), le Monaco Economic Board (MEB) et nous avons le soutien du corps diplomatique et consulaire. D’autre part, nous misons sur la collaboration avec un réseau de partenaires publics et privés pour animer le réseau local, renforcer les liens des membres résidents avec la Principauté.

L’idée est aussi d’attirer plus de résidents déjà présents ?

Parfaitement. Beaucoup de choses ont été mises en place pour intégrer les résidents extérieurs vers notre pays, nous voulons maintenir ce point tout en densifiant le nombre de membres du MPL résidents monégasques pour pouvoir agir sur leur pleine intégration en Principauté. Actuellement, 10% de nos membres sont des résidents et nous souhaitons rapidement passer à 20%. Cela fera l’effet d’un cercle vertueux car, à leur tour, ils pourront nous aider. Pour y parvenir, nous allons augmenter le nombre d’événements annuels en passant de huit à une vingtaine. Cela permettra également de développer le sentiment d’appartenance des membres.

Quels sont vos arguments pour attirer ces personnalités ?

La Principauté dispose d’atouts uniques et parmi eux figure un élément majeur : la stabilité. Pour développer son business ou se projeter en famille, c’est ce qui est recherché. En cela, nous avons des arguments solides d’un point de vue de la sécurité et de la stabilité institutionnelle, économique ou encore budgétaire. Mais il faut préciser que tout en étant stables, nous ne sommes pas immobiles, loin de là.

Comment intègre-t-on le MPL ?

Ces personnalités sont recommandées et sont sélectionnées avec soin. Ensuite, nous les rencontrons et, à l’issus de ces deux étapes, elles peuvent éventuellement être enrôlées,. Sans vous citer de noms pour conserver la vie privée des membres, nous allons nous intéresser à des leaders économiques et à de brillants entrepreneurs.