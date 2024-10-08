Князь Альбер II в Мюлуз: Увлечение семьи Гримальди автомобилями отразилось в выставке, полной воспоминаний

По словам Князя автомобили в семье Гримальди – дело семейное: «это увлечение было у моего отца, Князя Ренье III, и он передал его моим сёстрам и мне».

После Страсбурга – в Мюлуз! В начале недели Князь Альбер II был в Совете Европы в Страсбурге. Он воспользовался этим путешествием в Эльзас, чтобы посетить Национальный музей автомобиля в Мюлузе, где проходить временная экспозиция «От Монако до Мюлуз: Коллекция Князя Альбера II».

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© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Князь осмотрел эту экспозицию, открытую до 3 ноября, на которой представлено около двадцати автомобилей из его персональной коллекции, включая гибридный Lexus LS 600h, на котором он дефилировал с Княгиней Шарлен в день их свадьбы.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Цель экспозиции – представить век истории Монако через призму увлечения автомобилями Князя Ренье III и его сына Князя Альбера II. На ней представлены автомобили от протокольных лимузинов 1904 года до гоночных болидов, которые Княжество хорошо знает по Гран-при, а также памятные модели семьи Гримальди, например, один из первых автомобилей, который водил Князь Альбер II, Lotus Seven IV 1971 года.

Мопед Beeston Humber, на котором Князь Альбер I путешествовал по Франции в начале ХХ-го века © Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Смешная история от Князя

Один автомобиль занимает особое место в сердце Князя: Renault Floride. «Он навеян счастливыми воспоминаниями из детства. Летом 1976 года Княгиня Грейс разрешил нам с Каролиной поехать на этом автомобиле на праздник к друзьям. Возвращаясь вечером в наше поместье Рок Ажель, автомобиль сломался. Мы очутились на природе и, естественно, без телефонов. Пришлось идти пешком до города, где мы нашли место, откуда оповестить о нашей аварии. Этот Floride красиво ревел, когда не ломался…»

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

В Тоскане Князь Альбер II идет по следам Княгини Грейс