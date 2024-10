Le Prince Albert II à Mulhouse : La passion automobile des Grimaldi à l’honneur dans une exposition pleine de souvenirs

Les voitures chez la Famille Princière représentent une affaire de famille selon le Prince, « une passion que possédait mon Père, le Prince Rainier III, qu’il nous a transmise à mes sœurs et à moi-même. »

Après Strasbourg, Mulhouse ! Le Prince Albert II était en début de semaine au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Il a profité de ce voyage en Alsace pour faire un détour au Musée National de l’Automobile de Mulhouse où se trouve l’exposition temporaire « De Monaco à Mulhouse : La collection du Prince Albert II ».

© Axel Bastello / Palais princier

Le Souverain a ainsi pu découvrir cette exposition ouverte jusqu’au 3 novembre, dans laquelle une vingtaine de voitures issues de sa collection personnelle ont été apportées dont la Lexus LS 600h hybride qui a servi à la parade du Prince Albert II et de la Princesse Charlène lors de leur mariage.

© Axel Bastello / Palais princier

L’objectif de cette exposition est de représenter un siècle de l’histoire de Monaco à travers la passion pour les voitures du Prince Rainier III et de son fils le Prince Albert II. Des premières voitures protocolaires arrivées en 1904 aux voitures sportives que la Principauté connaît bien à travers les Grands Prix, en passant par les voitures souvenirs de la Famille Princière avec, par exemple, l’un des premiers véhicules conduit par le Prince Albert II : la Lotus Seven IV de 1971.

La Motocylcette Beeston Humber avec laquelle le Prince Albert Ier a parcouru la France au début du 20e siècle © Axel Bastello / Palais princier

L’anecdote du Prince

Une voiture tient une place particulière dans le coeur du Souverain : la Renault Floride. « Elle évoque des souvenirs heureux qui remontent à l’enfance. A l’été 1976, la Princesse Grace nous avait laissé Caroline et moi l’emprunter pour aller à une fête chez des amis. En remontant le soir vers notre propriété de Roc Agel, nous sommes tombés en panne. On s’est retrouvés dans la nature, sans téléphone évidemment. Nous avons dû marcher jusqu’en ville et avons fini par trouver un endroit pour prévenir. Elle avait un joli bruit cette Floride, enfin sauf quand elle tombait en panne… »

© Axel Bastello / Palais princier

