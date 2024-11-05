Князь Альбер II и его кузены: трогательное воссоединение в самом сердце Нью-Йорка

В окружении близких — детей двух сестер и брата Княгини Грейс — он провел теплый вечер в честь 40-летия Фонда принцессы Грейс в США. Эта встреча стала поводом вспомнить семейную историю и наследие его матери Грейс Келли.

На прошлой неделе Князь Альбер II пригласил своих кузенов из Филадельфии на прогулку в Центральном парке, а затем собрал их на торжественный ужин в отеле The Pierre. «Я чувствую себя здесь свободно и легко, как дома, здесь нет ощущения опасности», — поделился он в интервью Paris Match, описывая чувство свободы, которое испытывает в Нью-Йорке. Это ощущение дополняется ностальгией по Америке — родине его матери, Грейс Келли.

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Воспоминания из прошлого

Князь Альбер с теплотой вспоминает свое первое посещение Центрального парка, когда ему было всего два года: «Я помню, что в 1966 году на Рождество мы остались в Нью-Йорке на несколько дней после отдыха на Ямайке. Мы гуляли по Центральному парку, ведь наш отель Plaza находился совсем рядом», — делится он воспоминаниями. Этот визит стал особенно значимым, так как совпал с гала-вечером, посвященным 40-летию премии Княгини Грейс, которая поддерживает молодых талантливых артистов.

Дружеская встреча

В этот вечер Князь Альбер вручил премию Ренье III актеру Майклу Дугласу, подчеркнув крепкую связь между их семьями. «Мой отец был близок с Грейс Келли, когда они оба жили в Лос-Анджелесе. Для меня огромная честь поддерживать эту дружбу с Князем Альбером II все эти годы», — поделился своими чувствами актер и продюсер, обладатель премии «Оскар».

Семейные ценности сквозь поколения

Князь Альбер, крепко связанный со своими американскими корнями, стремится передать это культурное наследие своим детям, Жаку и Габриэлле. «Я по-прежнему стараюсь как можно чаще говорить с ними по-французски, и они уже добились значительного прогресса. Но когда нужно их остановить, если они что-то натворят, я перехожу на английский — так меня быстрее поймут», — шутит он, отмечая, что английский порой бывает удобнее в воспитании. Князь надеется, что однажды его дети также захотят продолжить эту семейную традицию.

Кристофер Ле Вайн, Князь Альбер II и Джон Ф. Леман на 60-й улице, Манхэттен, 23 октября Князь Альбер и Сьюзен Келли фон Медикус, дочь старшего брата Княгини Грейс Джон Ф. Леман, Князь Альбер II и Кристофер Ле Вайн

Фото предоставлены: Микаэль Алези / Княжеский дворец

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