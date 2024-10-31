Князь Альбер II дал большое интервью газете Ouest-France, в котором обсудил важные вопросы: сохранение океанов, будущее развития Монако, а также прозрачность и открытость управления страной. Как почетный президент Фонда Vendée Globe, он готов открыть новый этап в деле защиты морской среды, сталкиваясь с непростыми задачами, стоящими перед Княжеством. В газете интервью вышло под заголовком «Альбер II: «Монако — это деревня, со своими плюсами и минусами» в рубрике «Большое воскресное интервью».

8 ноября Князь Альбер II примет участие в открытии Фонда Vendée Globe, чья деятельность направлена на защиту океанов. По его словам, Vendée Globe — это не только «захватывающее приключение, легендарная гонка высочайшего уровня», но и «великолепный праздник моря», объединяющий всех, кто любит океаны.

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С 2020 года честь Монако в этой гонке защищает член Яхт-клуба Монако Борис Эррманн (Boris Herrmann), который выступает под флагом Княжества и Фонда Князя Альбера II. Его участие символизирует прочную приверженность Монако делу охраны морской среды.

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Конкретные шаги для будущего океанов

Князь Альбер II объявил о начале нового проекта совместно с National Geographic, направленного на исследование коралловых экосистем у Соломоновых островов. В июне 2025 года Монако примет форум по «голубой экономике», который будет проходить в преддверии Конференции ООН по вопросам океанов.

Суверен осознает серьёзные вызовы для окружающей среды: «Важно сохранять оптимизм, несмотря на продолжающееся разрушение экосистем и угрозу для многих видов — как морских, так и наземных. Волшебной таблетки не существует, значит, нужны реальные решения».

Княжество на стыке традиций и инноваций

Монако выбрало курс на экологические изменения, но Князь Альбер II признаёт, что есть трудности с влиянием таких отраслей, как строительство и яхтинг. «Невозможно всё изменить в один момент, но я хочу внедрять новые решения в строительстве и транспорте, например, использовать водородные технологии в яхтинге. Пусть Монако станет лабораторией для развития возобновляемой энергии в этой сфере», — поясняет он.

Князь добавляет, что «яхтинг — отрасль с глубокими традициями, и нужно сначала её хорошо изучить, чтобы постепенно внедрять устойчивые принципы».

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Исторические корни и культурные связи

Князь Альбер II поддерживает тесные связи с регионами Франции, которые исторически связаны с Княжеством, особенно с землями, некогда принадлежавшими семье Матиньон. В своих визитах он не только отдает дань уважения этим местам, но и старается узнать, чем Монако может помочь в развитии их культурного наследия.

«Эти места — не просто памятники, которые нужно сохранять. Важно поддержать местные общины в развитии их наследия и создании общих проектов. Часто меня просят помочь в восстановлении церквей или других исторических объектов, и я всегда стараюсь откликаться положительно, делая это из личных средств, а не государственных», — объясняет он.

Испытание прозрачностью

Монако сталкивается с критикой из-за своей репутации налоговой гавани. Князь Альбер II настроен выполнить рекомендации Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (GAFI), чтобы вывести страну из «серого списка» налоговых гаваней.

«Подтверждаю свою решимость выполнить все рекомендации в срок. Мы уже достигли значительного прогресса, приняли законы и меры. Я уверен, что это даст результат», — подчеркивает Князь. В ответ на требования большей прозрачности он добавляет: «Нам нечего скрывать. Уже сделаны шаги для полной прозрачности в работе государства и его представителей».

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Суверен перед лицом спорных вопросов

Монако сейчас переживает непростое время: финансовое напряжение и судебные разбирательства поставили Княжество в центр внимания. Одним из громких событий стали «Дела Скалы», в рамках которых прошлым летом прошли обыски у приближённых к короне людей, вызвавшие вопросы о том, как управляется недвижимость в Монако.

Другим источником напряженности стали «Записки» Клода Пальмеро, опубликованные Le Monde в январе 2024 года. Эти записи, сделанные бывшим управляющим имуществом Княжества, пролили свет на некоторые спорные аспекты управления княжескими активами.

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Князь Альбер II, которого критиковали за недостаточный контроль, ответил достаточно жёстко, осудив действия своего бывшего советника. Сейчас он более сдержан в высказываниях и сообщил в интервью Ouest-France: «Не хочу вступать в полемику и оставлю правосудию выполнять свою работу».

Чтобы стабилизировать ситуацию, Суверен провел реформы в государственных структурах: «Я тщательно сформировал новые команды во Дворце, в Управлении судебных служб и Службе общественной безопасности. В правительстве также появились новые лица. Цель — дать новый импульс», — подчеркнул он.

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С надеждой в будущее

Подходя к двадцатилетию своего правления, Князь Альбер II стремится к спокойному и гармоничному развитию Монако: «Хочу, чтобы Княжество продолжало развиваться с учетом будущего планеты — умеренно, сбалансированно и в благоприятной обстановке», — отмечает он.

Несмотря на внимание к своей персоне Князь подходит к своей роли с определённой долей дистанции, хорошо понимая её ответственность: «Это часть обязанностей, но я не стремлюсь мелькать в журналах на каждом шагу».

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