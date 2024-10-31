Князь Альбер II: новый виток ответственности за океаны и развитие Княжества в условиях прозрачности вопреки противоречиям
Князь Альбер II дал большое интервью газете Ouest-France, в котором обсудил важные вопросы: сохранение океанов, будущее развития Монако, а также прозрачность и открытость управления страной. Как почетный президент Фонда Vendée Globe, он готов открыть новый этап в деле защиты морской среды, сталкиваясь с непростыми задачами, стоящими перед Княжеством. В газете интервью вышло под заголовком «Альбер II: «Монако — это деревня, со своими плюсами и минусами» в рубрике «Большое воскресное интервью».
8 ноября Князь Альбер II примет участие в открытии Фонда Vendée Globe, чья деятельность направлена на защиту океанов. По его словам, Vendée Globe — это не только «захватывающее приключение, легендарная гонка высочайшего уровня», но и «великолепный праздник моря», объединяющий всех, кто любит океаны.
С 2020 года честь Монако в этой гонке защищает член Яхт-клуба Монако Борис Эррманн (Boris Herrmann), который выступает под флагом Княжества и Фонда Князя Альбера II. Его участие символизирует прочную приверженность Монако делу охраны морской среды.
Конкретные шаги для будущего океанов
Князь Альбер II объявил о начале нового проекта совместно с National Geographic, направленного на исследование коралловых экосистем у Соломоновых островов. В июне 2025 года Монако примет форум по «голубой экономике», который будет проходить в преддверии Конференции ООН по вопросам океанов.
Суверен осознает серьёзные вызовы для окружающей среды: «Важно сохранять оптимизм, несмотря на продолжающееся разрушение экосистем и угрозу для многих видов — как морских, так и наземных. Волшебной таблетки не существует, значит, нужны реальные решения».
Княжество на стыке традиций и инноваций
Монако выбрало курс на экологические изменения, но Князь Альбер II признаёт, что есть трудности с влиянием таких отраслей, как строительство и яхтинг. «Невозможно всё изменить в один момент, но я хочу внедрять новые решения в строительстве и транспорте, например, использовать водородные технологии в яхтинге. Пусть Монако станет лабораторией для развития возобновляемой энергии в этой сфере», — поясняет он.
Князь добавляет, что «яхтинг — отрасль с глубокими традициями, и нужно сначала её хорошо изучить, чтобы постепенно внедрять устойчивые принципы».
Исторические корни и культурные связи
Князь Альбер II поддерживает тесные связи с регионами Франции, которые исторически связаны с Княжеством, особенно с землями, некогда принадлежавшими семье Матиньон. В своих визитах он не только отдает дань уважения этим местам, но и старается узнать, чем Монако может помочь в развитии их культурного наследия.
«Эти места — не просто памятники, которые нужно сохранять. Важно поддержать местные общины в развитии их наследия и создании общих проектов. Часто меня просят помочь в восстановлении церквей или других исторических объектов, и я всегда стараюсь откликаться положительно, делая это из личных средств, а не государственных», — объясняет он.
Испытание прозрачностью
Монако сталкивается с критикой из-за своей репутации налоговой гавани. Князь Альбер II настроен выполнить рекомендации Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (GAFI), чтобы вывести страну из «серого списка» налоговых гаваней.
«Подтверждаю свою решимость выполнить все рекомендации в срок. Мы уже достигли значительного прогресса, приняли законы и меры. Я уверен, что это даст результат», — подчеркивает Князь. В ответ на требования большей прозрачности он добавляет: «Нам нечего скрывать. Уже сделаны шаги для полной прозрачности в работе государства и его представителей».
Суверен перед лицом спорных вопросов
Монако сейчас переживает непростое время: финансовое напряжение и судебные разбирательства поставили Княжество в центр внимания. Одним из громких событий стали «Дела Скалы», в рамках которых прошлым летом прошли обыски у приближённых к короне людей, вызвавшие вопросы о том, как управляется недвижимость в Монако.
Другим источником напряженности стали «Записки» Клода Пальмеро, опубликованные Le Monde в январе 2024 года. Эти записи, сделанные бывшим управляющим имуществом Княжества, пролили свет на некоторые спорные аспекты управления княжескими активами.
Князь Альбер II, которого критиковали за недостаточный контроль, ответил достаточно жёстко, осудив действия своего бывшего советника. Сейчас он более сдержан в высказываниях и сообщил в интервью Ouest-France: «Не хочу вступать в полемику и оставлю правосудию выполнять свою работу».
Чтобы стабилизировать ситуацию, Суверен провел реформы в государственных структурах: «Я тщательно сформировал новые команды во Дворце, в Управлении судебных служб и Службе общественной безопасности. В правительстве также появились новые лица. Цель — дать новый импульс», — подчеркнул он.
С надеждой в будущее
Подходя к двадцатилетию своего правления, Князь Альбер II стремится к спокойному и гармоничному развитию Монако: «Хочу, чтобы Княжество продолжало развиваться с учетом будущего планеты — умеренно, сбалансированно и в благоприятной обстановке», — отмечает он.
Несмотря на внимание к своей персоне Князь подходит к своей роли с определённой долей дистанции, хорошо понимая её ответственность: «Это часть обязанностей, но я не стремлюсь мелькать в журналах на каждом шагу».