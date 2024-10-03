Возобновление работы судов: этот год пройдёт под знаком борьбы с отмыванием денег и выхода из «серого списка»

В целом монакское правосудие чувствует себя хорошо, но многое говорит о кадровом дефиците и росте количества новых дел.

Возобновление работы монакских судов – знаковое событие начала судебного года – состоялось вчера в обычной торжественной обстановке. Этот день начался с мессы в Кафедральном соборе Монако, на которой присутствовали представители судебного корпуса, монакских властей и адвокаты.

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После религиозной церемонии Князь Альбер II и судебные власти собрались в Дворце правосудия на торжественное заседание, чтобы заслушать Первого Председателя апелляционного суда, Франсиса Жюллемье-Мийассо, Председателя Верховного суда, Стефана Браконнье, и Генерального прокурора, Стефана Тибо.

© Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

В своей вступительной речи г-н Жюллемье-Мийассо поприветствовал нового государственного секретаря по вопросам правосудия, Самюеля Вуелта-Симон, отметив его «лестную репутацию».

Растущий кадровый дефицит

Генеральный прокурор приветствовал учреждение в прошлом месяце новой должности в Генеральной прокуратуре. Однако он подчеркнул необходимость «дополнительных подкреплений и создания новых рабочих мест» ввиду постоянного роста количества дел, поручаемых этому учреждению, в частности, чтобы «отвечать требованиям современного общества и ФАТФ». Он также выступил за создание финансовой службы при Прокуратуре.

В первой половине 2024 года прокуратура столкнулась с «ситуацией анормальной нехватки кадров», подчеркнул прокурор, напомнив, что прокуратура работает «со всеми уголовными, гражданскими и административными юрисдикциями». Г-н Тибо считает, что «справиться с такой нагрузкой просто невозможно». Апелляционный суд также испытывает трудности, работая в настоящее время всего с пятью судьями. Г-н Жюллемье-Мийассото оценивает это количество как «недостаточное» и считает, что «необходимо не менее шести судей.»

Стефан Тибо, Генеральный прокурор © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

«Всё меньше судей и персонала и всё больше дел из-за новых полномочий, вверенных в рамках новых законов Генеральной прокуратуре, которые требуют нашего участия, а также из-за требований статистики, конкретных случаев и участия в многочисленных совещаниях в рамках контроля Moneyval», заключил прокурор относительно кадрового дефицита.

Рост количества дел

Несмотря на все эти трудности прошлый год был отмечен ростом дел, рассмотренных прокуратурой. В 2023-2024 годах было принято в производство 1 628 новых дел, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Прошлый год был особенно смертоносным по автомобильным авариям, совершенным водителями в состоянии алкогольного опьянения. Это отображается в статистике. Дела по вождению в состоянии алкогольного опьянения выросли на 17%. Случаи торговли наркотиками тоже подпрыгнули на 37%, как и случаи насилия (11%).

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«Большая эффективность нашей системы правосудия»

На грядущий год Прокурор ставит перед собой приоритетной задачей нарастить усилия в борьбе с отмыванием денег в рамках плана действий по выводу Монако из «серого списка» ФАТФ, «что требует большей эффективности нашей системы правосудия в области борьбы с отмыванием денег.»

Г-н Тибо подчеркнул, что «присутствия полиции может быть достаточно для предотвращения преступности в общественных местах, но в случае с профилактикой правонарушений в финансовой области работают только действенные наказания. Чтобы преступники и правонарушители отказались от планов прятать и отмывать свои деньги в Монако, они должны знать, что рискуют попасть под проверки, аресты, расследования и строгие приговоры, в частности, с наказаниями в виде конфискации имущества». В прошлом году в Княжестве было арестовано полмиллиарда евро.