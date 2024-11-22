Основные моменты празднования Национального дня Князя Альберта II и Княгини Шарлен
Традиционный праздник Монако завершились грандиозным вечером в Гримальди Форуме.
19 ноября княжеская семья собралась вместе, чтобы насладиться великолепным представлением «Богема» от оперы Монте-Карло. Исполнение филармонического оркестра оставило неизгладимое впечатление на всех присутствующих.
Pеклама
Князь Альбер II и Княгиня Шарлен в ослепительных вечерних нарядах, присоединились к Принцессе Каролине и её детям.
Празднгования в честь Национального дня начались на Дворцовой площади, где под открытым небом прошел военный парад. В честь события среди почетных гостей присутствовала французская республиканская гвардия.