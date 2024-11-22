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Основные моменты празднования Национального дня Князя Альберта II и Княгини Шарлен

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 22 ноября 2024
Национальный день 2024
Княгиня Шарлен поразила всех своим нарядом от Louis Vuitton © Эрик Матон / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Автор: Estelle Imbert
- 22 ноября 2024

Традиционный праздник Монако завершились грандиозным вечером в Гримальди Форуме.

19 ноября княжеская семья собралась вместе, чтобы насладиться великолепным представлением «Богема» от оперы Монте-Карло. Исполнение филармонического оркестра оставило неизгладимое впечатление на всех присутствующих.

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Семья Князя посетила оперу Пуччини «Богема», которая оставила незабываемое впечатление. ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали
Князь Альбер II и Княгиня Шарлен завершили этот день национального торжества своим главным выходом в свет. ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен в ослепительных вечерних нарядах, присоединились к Принцессе Каролине и её детям.

По случаю гала-вечера Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, в сопровождении Принцессы Ганноверской, посетили исключительное представление Оперы Монте-Карло. ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали
Князь Альбер II вместе с Княгиней Шарлен и Принцессой Каролиной ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали
По случаю гала-вечера Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, в сопровождении Принцессы Ганноверской, посетили исключительное представление Оперы Монте-Карло. ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали
Семья Князя посетила оперу Пуччини «Богема». ©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Пышные церемонии и великолепный парад: как Монако отпраздновало Национальный день

Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княгиня Шарлен и Князь Монако Альбер II © Эрик Матон / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла © Эрик Матон / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Празднгования в честь Национального дня начались на Дворцовой площади, где под открытым небом прошел военный парад. В честь события среди почетных гостей присутствовала французская республиканская гвардия.

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Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
© Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княжество Монако отметило свой Национальный праздник © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец
Княгиня Монако Шарлен была одета в сиреневый костюм от Louis Vuitton. © Эрик Матон / Фредерик Небингер / Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен в красном открыла No Finish Line Monaco 2024