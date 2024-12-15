Князь Альбер II и Княгиня Шарлен подарили монегаскам праздничное настроение

К ним присоединилась дочь Принцессы Стефании Камилла Готлиб. Вместе они прибыли в Яхт-клуб Монако, где раздали подарки пожилым людям, находящимся под опекой Красного Креста.

В минувший четверг Князь Альбер II и Княгиня Шарлен продолжили традицию участия в предновогодних мероприятиях, организованных Монегасским Красным Крестом. Они посетили несколько учреждений, чтобы встретиться с их подопечными и подарить радость в преддверии праздников.

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© Эрик Матон / Княжеский дворец

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Их утро началось в Фонвьее, где в яслях и детском саду Розин Санмори малыши подготовили для высоких гостей праздничное представление. Князь и Княгиня с удовольствием посмотрели выступление и вручили детям подарки, создав радостную атмосферу. Затем они отправились на улицу Бельвю в приют имени Княгини Шарлен, чтобы встретиться с его маленькими обитателями и пообщаться с ними в неформальной и дружеской обстановке.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Завершилась их насыщенная программа в Яхт-клубе Монако. Там Князь и Княгиня вместе с Камиллой Готлиб встретились с волонтерами и подопечными социальной службы Красного Креста. Они подарили подарки около пятидесяти гостям, а завершением утренней встречи стали трогательные рождественские песни, которые наполнили зал праздничным настроением.

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