Князь Альбер II в Аржантёе: дань памяти легендарному деду

9 декабря 2024 года Князь Альбер II посетил Аржантей, чтобы почтить память своего деда Джона Б. Келли. В рамках мероприятия он открыл фреску, посвящённую трёхкратному олимпийскому чемпиону по гребле. © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Это событие произошло всего через два дня после участия Князя в церемонии открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери. В Аржантёй он прибыл на мероприятие, организованное в честь достижений его деда и легендарного спортсмена Джона Б. Келли.

В понедельник, 9 декабря, Князь Альбер II посетил Аржантёй, чтобы отдать дань памяти трёхкратному олимпийскому чемпиону по гребле Джону Б. Келли.

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На Олимпийских играх 1924 года в Париже Джон Б. Келли выиграл свою третью золотую медаль, выступая на соревнования по гребле вместе со своим двоюродным братом Полом Костелло. В то время соревнования по гребле организовывались именно в Аржантёе.

Князя Альбера II встретил мэр Аржантёя Жорж Мотрон. © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Почти сто лет спустя город решил сохранить память о спортивной славе чемпиона, переименовав одну из набережных у гребного клуба в его честь — теперь это «Набережная имени Джона Б. Келли».

© Микаэль Алези / Княжеский дворец

Некоторые члены семьи Келли также совершили поездку, чтобы присутствовать на памятном мероприятии ©Микаэль Алези / Княжеский дворец

Князь Альбер II – на открытии Собора Парижской Богоматери

Одним из ярких моментов стало открытие современной фрески, созданной художником Скаро. Она украшает фасад муниципального здания и увековечивает легендарный дуэт Келли и Костелло.

В это же время на набережной была представлена фотовыставка, посвящённая ключевым моментам спортивной карьеры Джона Б. Келли. На снимках запечатлены его победы на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году и в Париже в 1924 году, которые сделали его настоящей легендой.

Во время выступления в садах аббатства Князь Альбер поделился своими чувствами, выразив глубокую благодарность городу Аржантей за сохранение памяти о его деде. «Джон Б. Келли — это наследие, которое объединяет как семью Келли, так и семью Гримальди», — отметил он.

Кроме того, город объявил о предстоящей выставке, посвящённой жизни и карьере великого спортсмена. Экспозиция будет открыта с 18 декабря 2024 года по 18 января 2025 года в парке перед Мэрией.

Принцесса Каролина планировала принять участие в памятном мероприятии вместе с Князем Альбером II, но не смогла присутствовать из-за траура по случаю смерти своей бывшей свекрови,Фернанды Биффи Казираги.

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