Князь Альбер II – на открытии Собора Парижской Богоматери

В эту субботу, 7 декабря, Собор Парижской Богоматери вновь открыл свои двери, спустя пять лет после разрушительного пожара 2019 года.

Среди престижных гостей на эту историческую церемонию прибыл Князь Альбер II в окружении глав государств и членов королевской семьи. Тем временем Княгиня Шарлен приняла участие в традиционном Рождественском бале в Монако.

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Собор, спасенный пожарными во время трагедии, вновь обрел все свое великолепие благодаря мобилизации многочисленных мастеров, архитекторов и волонтеров. Президент Эммануэль Макрон произнес пятнадцатиминутную речь в соборе перед главами государств и монархами. Князь Альбер II выразил восхищение этой исключительной работой и напомнил о важности сохранения мирового наследия. В эфире Monaco Info Князь Альбер II приглашает всех христиан Монако посетить Собор Парижской Богоматери.

Политические деятели и члены королевских семей, такие как король Бельгии Филипп или великий герцог Люксембурга Анри, также присутствовали, чтобы отпраздновать возрождение памятника.

Князь Альбер II почтил память жертв Первой мировой войны

© Филемон Энри (Philémon Henry) / MEAE

© Филемон Энри (Philémon Henry) / MEAE

© Филемон Энри (Philémon Henry) / MEAE

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