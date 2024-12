Le Prince Albert II assiste à la réouverture de Notre-Dame de Paris

L'événement a réuni plus de 40 chefs d'État et de gouvernement © Philémon Henry / MEAE

Ce samedi 7 décembre, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes, cinq ans après l’incendie dévastateur de 2019.

Parmi les invités prestigieux, le Prince Albert II a fait le déplacement pour assister à cette cérémonie historique, entouré de chefs d’État et de membres de la royauté. Pendant ce temps, la Princesse Charlène participait au traditionnel Bal de Noël à Monaco.

La cathédrale, sauvée par les pompiers lors du drame, a retrouvé tout son éclat grâce à la mobilisation de nombreux artisans, architectes et bénévoles. Le président Emmanuel Macron a prononcé un discours d’une quinzaine de minutes à l’intérieur de la cathédrale face aux différents chefs d’État et monarques. Le Prince Albert II a partagé son admiration face à ce travail exceptionnel et a rappelé l’importance de préserver le patrimoine mondial. Au micro de Monaco Info, le Prince Albert II invite tous les chrétiens de Monaco à se rendre à Notre-Dame de Paris.

Des figures politiques et royales, comme le roi Philippe de Belgique ou le grand-duc Henri de Luxembourg, étaient également présentes pour célébrer la renaissance du monument.

