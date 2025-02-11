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Князь Альбер II фотографируется с Дональдом Трампом на Суперкубке

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 11 февраля 2025
Donald Trump et Le Prince Albert II
Князь Альбер II посетил 59-й Суперкубок в США © Посольство Монако в Вашингтоне
Автор: Estelle Imbert
- 11 февраля 2025

Князь Альбер II посетил долгожданный финал Суперкубка на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане – спортивное событие года.

В эту пятницу, 9 февраля, Князь воспользовался возможностью встретиться с 47-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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В праздничной атмосфере финала Князь Альбер II беседовал с Дональдом Трампом, недавно переизбранным после того, как ему удалось избежать двух покушений 13 июля и 15 сентября 2024 года. Дональд Трамп официально стал 47-м президентом 20 января 2025 года.

На встрече, увековеченной фотографией, опубликованной на странице посольства Монако в Вашингтоне в Facebook, улыбающийся Князь Альбер II рядом с Трампом и Майком Пауэрсом, монегаском американского происхождения.

В подписи к фотографии указано, что два руководителя «отпраздновали их дружбу и общее увлечение спортом.»

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Князь Монако Альбер II
© Посольство Монако в Вашингтоне

Князь Альбер II укрепляет дипломатические отношения с Италией

В этот памятный вечер «Филадельфия Иглз» выиграли 59-й Суперкубок, победив «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40-22, что принесло последним третье подряд поражение в финале.

Дональд Трамп, ставший первым президентом, посетившим Суперкубок, даже немного прогулялся по лужайке, прежде чем вернуться в свою ложу в сопровождении дочери Иванки и сына Эрика.

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