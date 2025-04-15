Фоторепортаж: княжеская чета поздравила победителей Rolex Monte-Carlo Masters 2025, Карлоса Алькараса и франко-монегасский тандем Гинар-Арнеодо.

118-й престижный турнир в Монако подарил зрителям исключительные сюрпризы: первая в истории победа испанской звезды в Монте-Карло в одиночном разряде, а также историческая и трогательная победа монакского гостя на родине в парном разряде. Несмотря на январскую погоду, в этот памятный день Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Мелани-Антуанетта де Масси были на трибунах.

В отличие от предыдущих лет погода явно подкачала, но турнир 2025 года точно войдёт в анналы. В воскресенье, 13 апреля, финал между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Лоренцо Мусетти стал ярким зрелищем для почти полных трибун.

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Сначала игру вёл амбициозный Мусетти, выиграв первый сет со счетом 6-3, но Алькарас постепенно наращивал свою мощь, пока его соперник не начал выдыхаться.

Испанец эффектно и скромно развернул ход встречи в свою пользу, выиграв следующие два сета со счетом 6-1 и 6-0 всего за 1 час и 47 минут. Эта победа позволила ему свой завоевать первый титул в Монте-Карло, шестой титул в Masters 1000 (в семи финалах) и 18-й титул в карьере всего в 21 год. Через двадцать лет после Рафаэля Надаля именно его наследник стал обладателем престижного монакского трофея.

Несмотря на своё поражение, Лоренцо Мусетти, вошёл в число 11 лучших теннисистов мира и доказал, что теперь он готов тягаться с лидерами. Учитывая, что в это воскресенье на трибунах собралось 10 000 зрителей, почти полностью облачённых в зелено-бело-красное, итальянец наверняка запомнит этот финал на всю оставшуюся жизнь.

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Князь до слёз был тронут магией Арнеодо-Гинара

«Я поклялся, если мы выиграем турнир, я сделаю татуировку с логотипом MCCC»! Этими словами Ромен Арнеодо, все еще не веря своему счастью, прокомментировал свою историческую победу вместе с французом Мануэлем Гинаром. Среди неизменных болельщиков – Князь и Мелани-Антуанетта де Масси не могли скрыть своей безграничной радости и волнения в финальный момент.

Спустя два года после двух уступленных матчболов с австрияком Вайсборном монегаск наконец реализовал свою мечту, завоевав титул на родной земле. Обладатели Wild Card, франко-монегасский тандем сотворил чудо, обыграв команду Гранольерс-Себальос, пятую в рейтинге.

В финале против британской пары Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул Арнеодо и Гинар вырвали победу, уступив первый сет со счетом 1-6 и выдержав два матчбола на тай-брейке второго сета. В захватывающем тай-брейке победу одержал монегаск, став первым представителем Монако, завоевавшим титул на турнире Rolex Monte-Carlo Masters.

Этот триумф вошёл в историю монакского тенниса и позволил Мануэлю Гинару превзойти своих соотечественников Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, последних французов, завоевавших титул в Монте-Карло в 2016 году.

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