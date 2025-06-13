Монако в «сером списке» Евросоюза: формальность, но всё же неприятная

В связи с ожидаемым включением в список стран с высоким риском отмывания денег, власти Монако заявили о твёрдом намерении как можно быстрее вернуть себе безупречную финансовую репутацию.

Во вторник Европейская комиссия официально объявила, что Монако будет внесено в список государств, вызывающих повышенное внимание с точки зрения борьбы с отмыванием средств. Это решение, по сути, техническое — оно связано с тем, что ранее, в июне 2024 года, Монако уже было включено в аналогичный «серый список» международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Как поясняет правительство Княжества, такая последовательность действий — стандартная процедура в рамках подхода Европейского союза: если страна попала в список FATF, она автоматически появляется и в европейском.

Тем не менее, окончательное решение ещё не принято. «Правительство Монако приняло к сведению ожидаемое обновление списка, — говорится в официальном заявлении. — Это решение вступит в силу, если только Европейский парламент или Совет ЕС не выскажут иного мнения».

Уже есть ощутимые результаты

Несмотря на непростую ситуацию, Монако подчёркивает серьёзный прогресс, достигнутый за последнее время. И есть чем гордиться: в декабре 2024 года группа экспертов MONEYVAL признала, что страна выполнила 39 из 40 ключевых рекомендаций, что подтверждает последовательную и серьёзную работу по приведению финансовой системы в соответствие с международными стандартами.

«Монако по-прежнему настроено как можно скорее выйти из “серого списка” и продолжит выполнять все пункты Плана действий FATF точно в срок», — заверяет правительство. Ближайшая важная веха — пленарное заседание FATF–MONEYVAL, которое пройдёт с 10 по 13 июня в Страсбурге.

Поддержка со стороны парламента

Национальный совет Монако также полностью включён в этот процесс. Его председатель Томас Бредзо подчёркивает: «Гарантирую, что парламент останется максимально вовлечённым. Мы вместе с правительством должны принять все необходимые меры, чтобы доказать эффективность нашей системы борьбы с отмыванием и добиться исключения Монако из “серого списка” к июню 2026 года».

Парламентская поддержка сочетается с активным участием бизнес-сообщества. «Хочу ещё раз поблагодарить всех экономических игроков, которые ежедневно прилагают усилия в борьбе с отмыванием денег, несмотря на все сложности», — добавил Бредзо.

Закон — в приоритете

Чтобы воплотить амбициозные планы в жизнь, депутаты Монако призывают правительство не тянуть с законодательными инициативами. «Национальные советники вновь подчёркивают необходимость как можно скорее внести в парламент законопроекты, которые помогут всем вовлечённым сторонам достигнуть поставленных целей», — говорится в официальном заявлении.

Монако уже располагает законодательной базой, которая, по оценке экспертов, полностью соответствует международным стандартам. Теперь главная задача — повысить практическую эффективность борьбы с отмыванием доходов. И Княжество настроено решительно: Монако хочет вернуть себе репутацию одного из самых уважаемых и прозрачных финансовых центров Европы.



