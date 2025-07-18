Любовь, потеря и наследие: история наследницы Ferrero Марии Франки Фиссоло

В Монако, как и на протяжении всей своей долгой жизни, вдова создателя Nutella и яйца Kinder символизирует определенную идею роскоши, скромности и социальной ответственности.

Некоторые портреты писать легче, чем другие. Портрет Марии Франки Фиссоло определенно не входит в их число. Женщина, которая могла бы по праву похвастаться тем, что является одной из самых богатых в мире, также является одной из самых скрытных представительниц большого состояния.

По-монашески скромная монегасская вдова Микеле Ферреро и наследница одноименной империи блистает простотой и скрытностью, окружающей её личную жизнь. Редкие появления миллиардерши, в том числе в Княжестве, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому портрет этой Незаметной Леди со Скалы будет непременно в сфумато.

От «любви с первого взгляда» до бегства от Красных бригад: история страны переворачивает историю любви

Мария Франка Фиссоло родилась в Савильяно, в итальянском Пьемонте, в 1939 году. После окончания школы девушка поступила на переводческий факультет Университета Карло Бо в Милане. Там, помимо родного итальянского, она овладела английским, французским и немецким языками.

Окончив университет, в 1961 году в возрасте 22 лет она устроилась переводчицей на шоколадную фабрику Ferrero в итальянском городе Альба, в провинции Кунео, которая тогда находилась в стадии стремительного развития.

После окончания Второй мировой войны семейным бизнесом руководил Микеле Ферреро, сын Пьетро Ферреро, изобретателя в 1949 году «Supercrema» – крема, в состав которого входили молоко, фундук и какао-масло.

Далее – всё как в сказке. Однажды переводчицу срочно вызвали заменить коллегу на важных деловых переговорах в присутствии директора. Микеле остался доволен её работой. В последующие дни Микеле и Мария Франка пересекались в коридорах, на совещаниях, в лифте шоколадной фабрики.

Каждый раз Микеле не мог сдержать своих эмоций перед девушкой, которая, однако, сопротивлялась ему – он был на 14 лет старше. Но наследник настаивал и убеждал коллегу принять приглашение в ресторан. «В тот вечер мы перешли на «ты», и наша жизнь изменилась», призналась Мария Франка в редком интервью изданию Corriere della Sera в 2024 году.

«Это была любовь с первого взгляда», заявила она изданию La Stampa. Из того ресторана девушка любовалась домом на холмах Пино-Торинезе, недалеко от Турина. «Месяц спустя, – вспоминает она на страницах итальянской вечерней газеты, – Микеле купил этот дом, а через семь месяцев мы поженились и поселились там. Мы прожили в нём пятнадцать лет до появления генерала».

«Генерал», о котором упоминает Мария Франка Фиссоло, – глава Специального антитеррористического подразделения в Турине, который в середине 1970-х годов позвонил в дом Ферреро. «Ваш муж, – сказал офицер жене директора компании, – фигурирует в расстрельном списке Красных бригад, крайне левой террористической организации, которая держала в ужасе всю Италию в «свинцовые годы».

Жизнь семьи Ферреро переворачивается с ног на голову. На следующий день после этого звонка Мария Франка и двое её сыновей от Микеле – Пьетро, 1963 года рождения, и Джованни, 1964 года рождения – бежали из Италии в Брюссель, а их отец тем временем скрылся в пьемонтском Ланге.

Под прицелом Красных бригад оказались многие семьи итальянских промышленников, находившие в то же время убежище на соседнем Лазурном Берегу и, в частности, в Монако. Рива (Italsider), Бенеттон (одежда), де Бенедетти (Olivetti), Флорио (торговля) – все они выбирают, по крайней мере периодически, Княжество, чтобы обеспечить безопасность своих близких и при этом продолжать вести свой бизнес с соседнего полуострова.

«Всегда рядом, но никогда не навязчиво» – стиль Марии Франки Фиссоло

Но не Мария Франка – или, по крайней мере, пока. Для нее, вдали от итальянского солнца, по ее собственному признанию, начались «двадцать пять дождливых лет». Но уж точно не двадцать пять лет бездействия. Неизменная правая рука Микеле – и, конечно же, «ни в коем случае не его секретарша», как она заявила в 2019 году в La Stampa, – она наблюдала из первых рядов за созданием легенды потребительского общества – Nutella.

Во время семинара во Франкфурте супруги отдыхают в отеле, и тут Микеле вдруг восклицает: «Еще минутку, я почти закончил… Nutella!» Директор поясняет изумлённой супруге: «это название продукта, который распространится по всему миру».

Этот огонёк Мария Франка снова увидит в глазах супруга, когда он изобретёт яйцо Kinder: «Пасха будет круглый год», как говорят, сказал он тогда своей верной наперснице.

В семейном концерне с годами конфиденциальность стала неотъемлемой частью жизни. Мария Франка, которая с самого начала международного развития Ferrero находится в самой гуще всех событий, курирует как человеческие ресурсы, так и политические отношения, не забывая при этом о своей институциональной роли.

Вместе с Микеле, «г-жа Ферреро последовательно управляла институциональными отношениями группы со всеми основными политическими, экономическими и социальными партнерами», сообщал в 2016 году Национальный итало-американский фонд (НИАФ).

Итак, у неё ведущая роль, но всегда в тени: «Мария Франка никогда не привлекала к себе внимание, – подтверждает La Stampa в 2024 году, – и, возможно, именно это вызывало уважение и восхищение. Всегда рядом, но никогда не навязчивая, её элегантность была в простоте. Искренняя улыбка, доброе слово, доверительный жест».

В этой чисто христианской сдержанности невозможно не заметить глубокую веру, которая вдохновляла супругов Ферреро. Набожный католик, Микеле считал в 1996 году, что «своим успехом компания обязана Лурдской Богоматери. Без неё ничего бы не было».

Основатель Ferrero питает настоящий культ Пиренейской девственницы: ни одна фабрика группы не обходится без изображения Мадонны на троне над входной дверью; не проходит и года, чтобы группа не провела заседание совета директоров в Лурде.

Что касается Марии Франки, то она лучше любой другой итальянки воплощает образ «donna casa e chiesa», этой «женщины дома и церкви», как любят с восхищением и долей юмора называть итальянцы этих очень набожных женщин, ведущих почти монашеский образ жизни.

Мрак трагедии

Однако ни вера, ни богатство – даже огромное – не защищают от жизненных драм. Всего за несколько лет Мария Франка потеряла брата, мужа и сына.

В 2011 году Пьетро, старший сын четы Ферреро, трагически погиб в аварии на мотоцикле в Южной Африке. «Мне повезло в карьере, но я потеряла Пьетро, которому было всего 47 лет, а потерять сына – это бесчеловечно», рассказала скорбящая мать газете Corriere della Sera. По её словам, «жизненные страдания стирают цвета, жизнь становится чёрно-белой».

Четыре года спустя Микеле умер в Монако от остановки сердца. «Я прожила 53 года с Микеле», призналась она изданию La Stampa через несколько месяцев после смерти своего мужа и партнера.

После смерти Микеле Ферреро его супруга унаследовала настоящую империю: одноимённая группа теперь имеет около сорока заводов, более 47 000 сотрудников и оборот, превышающий 18 миллиардов евро. Изобретения шоколатье из Альбы – конечно же, Nutella, а также Tic Tac, Ferrero Rocher, линейка Kinder, Mon Chéri и пр. — пользуются мировым успехом.

Незадолго до своей смерти Микеле стал самым богатым человеком в Италии, его состояние оценивалось в 18 миллиардов долларов. Он оставил своей жене наследство, которое в 2017 году оценивалось в 25,2 миллиарда долларов, что сделало её в том году старейшей миллиардершей в мире.

Журнал Forbes позже переоценил состояние Марии Франки Фиссоло, заявив, что оно составляет «только» 2,3 миллиарда долларов, принимая во внимание тот факт, что большая часть активов, таких как управление группой Ferrero, после смерти Микеле перешла ко второму сыну пары, Джованни.

Отойдя от фактического управления Ferrero после смерти Микеле, Мария Франка, тем не менее, продолжает заботиться о компании, её работниках и о родной территории предприятия. Её сотрудники говорят, что в Альбе местные жители называют её «la signora» («леди»), «своей», «частью своей истории, как аромат какао в воздухе» пьемонтской коммуны.

Во время каждого своего визита в Альбу нынешняя жительница Монако находит время поговорить с фермерами и позаботиться о своих работниках, которых она часто знает по именам. «Когда она здесь, всё кажется более торжественным и в то же время более знакомым», замечает местный винодел в интервью газете La Stampa.

Этот имидж точно отражает сдержанный и набожный характер Марии Франки, которая теперь посвящает своё время и деньги социальным проектам, воплощая в жизнь семейный девиз: «Работай, твори и дари».

«Работай, твори и дари»: филантропия как естественное продолжение успеха

Это кредо супруги Ферреро воплотили в жизнь, создав в 1983 году фонд, который с тех пор носит их имя. Посвященный образованию, достоинству на работе, поддержке наиболее уязвимых, а также искусству и культуре, Фонд Ферреро сосредоточивается на благополучии местных сообществ и интересах сотрудников группы.

«Для Ферреро создание богатства означает прежде всего создание превосходной продукции, которая генерирует бизнес», пояснил в 2016 году в издании Nouvel Obs Франческо Паоло Фульчи, бывший президент Фонда, «и предоставление работникам лучших условий труда и жизни».

Микеле и Мария Франка – пионеры этического капитализма и корпоративной социальной ответственности (КСО) – всегда считали делом чести заботу о своих сотрудниках и их семьях: летние лагеря для детей, общественные пространства для пенсионеров (с художественными, культурными, солидарными, спортивными мероприятиями, непрерывным образованием и пр.), медицинская помощь, ультрасовременные и многовозрастные ясли для работающих матерей и т. д.

«Мы добились того, чем я очень горжусь, в том числе, обеспечив достойное качество жизни для всех, кто с нами работал», с гордостью заявила Мария Франка Фиссоло на страницах Corriere della Sera, «например, включение пожилых людей в мероприятия, которые мы предлагаем детям».

Исключительная по своей активности и постоянству приверженность «Императрицы Nutella» была неоднократно отмечена. Два года подряд компания Ferrero удостаивалась премии Randstad Award как самый привлекательный и ответственный работодатель; в 2016 году Мария Франка Фиссоло получила премию НИАФ за свою приверженность благотворительности в США; а в 2024 году ей было присвоено звание Рыцаря Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

По её словам, это отличие представляет собой «личное признание, но это также большой стимул продолжать служение ценностям нашей Республики». «Получив её, – сказала она в Cueno, – мои мысли остаются со всеми теми, кто поддерживал и сопровождал меня на протяжении всей моей жизни, (…). Благодаря их примеру и их близости я смогла решительно встречать вызовы, которые бросала мне жизнь».

Элегантная пенсия в Монако

В свои 86 лет Мария Франка Фиссоло сейчас наслаждается мирной и благочестивой пенсией в Монако. Несмотря на то, что она регулярно фигурирует в рейтингах крупнейших состояний Княжества, а её имя время от времени появляется в прессе, её присутствие на Скале остается крайне сдержанным: никаких публичных или местных экономических обязательств, никаких общественных мероприятий, очень редкие появления в обществе.

Идеальная скромность. Олицетворяя редкую в наши дни форму преданности семейным ценностям, осмотрительности и корпоративной социальной ответственности, Мария Франка Фиссоло Ферреро символизирует определённое представление о роскоши, эту самую христианскую сдержанность и преемственность итальянских промышленных ценностей в Княжестве. Ferrero со Скалы.