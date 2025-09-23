Монако признало Палестину: Князь Альбер II в ООН поддержал решение о создании двух государств

Князь Монако сделал это историческое заявление на конференции высокого уровня, организованной Францией и Саудовской Аравией в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время визита в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН монарх сделал историческое заявление: в понедельник, 22 сентября, Монако официально признало Государство Палестина. Слова Князя прозвучали на конференции, посвящённой поиску мирного решения палестинского вопроса. Мероприятие прошло под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии.

«Мы также хотим признать Палестину в качестве государства в международном праве, что я и делаю перед вами», — сказал Альбер II в своей речи. Таким образом, Монако стало одной из более чем 150 стран мира, которые уже сделали этот шаг.

Призыв к равновесию и безопасности

В своём выступлении Князь Альбер II подтвердил неизменную позицию Монако в пользу сбалансированного и справедливого подхода к урегулированию конфликта. Он подчеркнул «два неразрывных права: право Израиля жить в безопасности в пределах надёжных и признанных границ и право палестинского народа на суверенное, жизнеспособное и демократическое государство».

Государь не обошёл вниманием и недавние трагические события, напомнив, что «7 октября 2023 года является отправной точкой всего ужаса нынешнего хаоса». Он особо отметил, что необходимыми условиями любого долгосрочного решения остаются освобождение всех заложников и разоружение ХАМАС.

© Микаэль Алези – Княжеский дворец

Призыв к установлению мира

Осознавая масштабы и сложность стоящих перед мировым сообществом вызовов, Князь Альбер II подчеркнул необходимость срочных и решительных действий: «Мир не может оставаться далёкой перспективой: он должен воплощаться в институтах, взаимных гарантиях и эффективном уважении прав каждого». Завершая своё выступление, монарх произнёс ставшую знаковой фразу: «Мир не устанавливается декретом, он строится общими усилиями».