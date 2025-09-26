«Монако решительно осуждает агрессивную войну против Украины»: Князь Альбер II подтвердил свою поддержку Владимира Зеленского в ООН

После своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Князь Альбер II встретился с президентом Украины, чтобы лично подтвердить позицию Монако.

В эту среду, 24 сентября, в Нью-Йорке Князь Монако отметил своё участие в Генеральной Ассамблее ООН речью, произнесенной в 9:45 утра по местному времени, после чего состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это была вторая встреча в этом году после той, что была в мае во время 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране, Албания. «Рост числа миротворческих операций показывает, что диалог и превентивная дипломатия, к сожалению, не всегда дают ожидаемые результаты», заявил Князь Альбер II, призывая к укреплению многосторонности на 80-й Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

© Княжеский дворец

Чёткая позиция по украинскому конфликту

В своей официальной речи Князь сделал ясное заявление: «Мы живём в многополярном мире, где национальные интересы, как правило, преобладают над поиском общего международного идеала». В отношении Украины Монако подтвердило свою однозначную позицию. «Монако решительно осуждает агрессивную войну против Украины и страдания, которые она причиняет гражданскому населению», заявил Князь Альбер II, добавив: «Я надеюсь, что справедливое, прочное и согласованное мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, что гарантирует безопасность и отвечает чаяниям украинского народа».

Ранее на этой неделе Князь принял участие в конференции, организованной Францией и Саудовской Аравией в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по израильско-палестинскому конфликту © Микаэль Алези (Michaël Alesi) – Княжеский дворец

Призыв к реформе ООН

Столкнувшись с недостатками нынешней международной системы, Монако выступает за глубокую реорганизацию ООН. «Реформа нашей организации должна восстановить доверие людей и объединить их в эффективную структуру, основанную на её основополагающих ценностях», подчеркнул Князь Альбер II, особо отметив необходимость подтверждения базовых принципов: суверенитета государств, мирного урегулирования споров и уважения международного права.