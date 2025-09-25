« Monaco condamne fermement la guerre d’agression qui frappe l’Ukraine » : le Prince Albert II réaffirme son soutien à Volodymyr Zelensky à l’ONU

Après son intervention devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le Prince Albert II a rencontré le président ukrainien pour lui réaffirmer personnellement la position de Monaco.

Ce mercredi 24 septembre à New York, le Souverain monégasque a marqué sa présence à l’Assemblée générale de l’ONU par une allocution prononcée à 9h45, heure locale, suivie d’un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une deuxième rencontre cette année après celle de mai lors du 6e Sommet de la Communauté politique européenne à Tirana en Albanie. « La multiplication des opérations de maintien de la paix montre que le dialogue et la diplomatie préventive n’ont malheureusement pas toujours produit les résultats escomptés », a déclaré le Prince Albert II en plaidant pour un renforcement du multilatéralisme face à la 80e Assemblée générale des Nations Unies.

© Palais Princier

Position claire sur le conflit ukrainien

Dans son discours officiel, le Souverain a dressé un constat lucide : « Nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux tendent à primer sur la recherche d’un idéal international commun ». Concernant l’Ukraine, Monaco a réaffirmé sa position sans ambiguïté. « Monaco condamne fermement la guerre d’agression qui frappe l’Ukraine et les souffrances qu’elle inflige aux populations civiles », a déclaré le Prince Albert II, avant d’ajouter : « Je forme le vœu qu’un accord de paix juste, durable et négocié puisse être trouvé dans les meilleurs délais, garantissant la sécurité et répondant aux aspirations du peuple ukrainien ».

Plus tôt dans la semaine, le Souverain a pris part à une conférence co-organisée par la France et l’Arabie Saoudite en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à propos du conflit israelo-palestinien © Michaël Alesi – Palais Princier

Appel à la réforme onusienne

Face aux insuffisances du système international actuel, Monaco plaide pour une transformation profonde de l’organisation mondiale. « La réforme de notre organisation doit restaurer la confiance des peuples et les rassembler au sein d’une structure efficace et centrée sur ses valeurs fondatrices », a souligné le Prince Albert II en insistant sur la nécessité de réaffirmer les principes fondateurs : souveraineté des États, règlement pacifique des différends et respect du droit international.