« Monaco condamne fermement la guerre d’agression qui frappe l’Ukraine » : le Prince Albert II réaffirme son soutien à Volodymyr Zelensky à l’ONU
Après son intervention devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le Prince Albert II a rencontré le président ukrainien pour lui réaffirmer personnellement la position de Monaco.
Ce mercredi 24 septembre à New York, le Souverain monégasque a marqué sa présence à l’Assemblée générale de l’ONU par une allocution prononcée à 9h45, heure locale, suivie d’un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une deuxième rencontre cette année après celle de mai lors du 6e Sommet de la Communauté politique européenne à Tirana en Albanie. « La multiplication des opérations de maintien de la paix montre que le dialogue et la diplomatie préventive n’ont malheureusement pas toujours produit les résultats escomptés », a déclaré le Prince Albert II en plaidant pour un renforcement du multilatéralisme face à la 80e Assemblée générale des Nations Unies.
Position claire sur le conflit ukrainien
Dans son discours officiel, le Souverain a dressé un constat lucide : « Nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux tendent à primer sur la recherche d’un idéal international commun ». Concernant l’Ukraine, Monaco a réaffirmé sa position sans ambiguïté. « Monaco condamne fermement la guerre d’agression qui frappe l’Ukraine et les souffrances qu’elle inflige aux populations civiles », a déclaré le Prince Albert II, avant d’ajouter : « Je forme le vœu qu’un accord de paix juste, durable et négocié puisse être trouvé dans les meilleurs délais, garantissant la sécurité et répondant aux aspirations du peuple ukrainien ».
Appel à la réforme onusienne
Face aux insuffisances du système international actuel, Monaco plaide pour une transformation profonde de l’organisation mondiale. « La réforme de notre organisation doit restaurer la confiance des peuples et les rassembler au sein d’une structure efficace et centrée sur ses valeurs fondatrices », a souligné le Prince Albert II en insistant sur la nécessité de réaffirmer les principes fondateurs : souveraineté des États, règlement pacifique des différends et respect du droit international.