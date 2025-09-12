Впервые в истории: церемония Гида «Мишлен» пройдёт в Монако

Впервые за более чем 120 лет легендарный гастрономический путеводитель «Мишлен» выходит за пределы Франции. 16 марта 2026 года Монако станет местом проведения главной церемонии, где будут объявлены результаты отбора ресторанов Франции и Монако.

На сцене Гримальди Форума представят новый список ресторанов, получивших звезды, а также вручат специальные награды — за безупречный сервис, заботу об экологии и поддержку молодых талантов. Организаторами этого события выступают правительство Монако и Société des Bains de Mer.

Историческое место в Гиде «Мишлен»

История Монако и Гида «Мишлен» насчитывает уже больше века. Княжество упоминалось ещё в самом первом выпуске путеводителя в 1900 году. Сегодня, спустя более 120 лет, оно остаётся одной из самых ярких точек на мировой гастрономической карте. На площади всего два квадратных километра здесь работает восемь ресторанов со звёздами, которые в издании 2025 года суммарно получили 13 наград. Это делает Монако мировым лидером по концентрации «звёздных» ресторанов.

«Организуя впервые церемонию Гида «Мишлен» в Монако, мы отдаем дань уважения месту с богатой историей, которое с самого начала присутствовало в путеводителе и чья гастрономическая сцена воплощает превосходство, креативность и международное влияние», — отметила международный директор Гида «Мишлен» Гвендаль Пулленнек.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Исключительная гастрономическая сцена

Сегодня «звёздное» распределение в Монако выглядит так: один ресторан с тремя звёздами (Louis XV – Alain Ducasse в Hôtel de Paris Monte-Carlo), три ресторана с двумя звёздами (Les Ambassadeurs, Le Blue Bay, L’Abysse Monte-Carlo) и четыре ресторана с одной звездой (Elsa, La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi, Le Grill, Pavyllon).

Церемония в 2026 году соберёт вместе всех шеф-поваров, чьи рестораны войдут в новый список, а также известных представителей гастрономического мира — профессионалов отрасли и журналистов. Следить за событием можно будет в прямом эфире на официальных страницах Гида «Мишлен» в социальных сетях.