Гид Мишлен 2024: Прованс-Альпы-Лазурный Берег – третий по популярности регион Франции

Ресторан «Louis XV – Alain Ducasse» в Монако был признан вторым лучшим рестораном мира в 2023 году по версии List 1000 © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

По мере приближения церемонии награждения гида Мишлен 2025 года, которая состоится 31 марта в Меце, новый рейтинг самых звездных регионов Франции – Preply – покажет области, где гастрономическое превосходство наиболее активно. От Иль-де-Франс до Прованс-Альпы-Лазурный Берег – знакомьтесь с тремя регионами, которые больше всего привлекают гурманов своими звездными ресторанами.

Исследование Preply показывает регионы Франции, в которых есть сотни звёздных ресторанов. На верхней строке этого рейтинга – Иль-де-Франс, что неудивительно, ведь он является самым популярным регионом Франции со 137 звёздными ресторанами. Париж, в частности, собрал большую часть звёзд, но в регион также входят такие города, как Версаль, где французская кулинарная традиция находит новые выражения совершенства. За Иль-де-Франс следует регион Овернь-Рона-Альпы с его 110 ресторанами. Этот регион, известный своими горами, сырами и местными продуктами, сумел сочетать в своей кухне традиции и современность. Такие шефы, как Пьер Орси в Лионе или Анн-Софи Пик в Валансе, олицетворяют этот регион, где гастрономия выражается в блюдах, сочетающих деревенский вкус и изысканные кулинарные приёмы.

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Наконец, дополняет подиум регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег, известный своей солнечной кухней, с 81 звездным заведением. Здесь средиземноморское солнце оказывает глубокое влияние на кухню. Ресторан «Mirazur» в Ментоне, обладатель трех звезд Мишлен, является символическим примером заведения, делающего акцент на местных продуктах – рыбе, травах, оливковом масле и цитрусовых – чтобы предложить незабываемые гастрономические впечатления. Также можно упомянуть «Chèvre d’Or» и «Château Eza» в Эзе, «Hostellerie Jérôme» в Ля-Тюрби и «Flaveur» в Ницце, две звезды которых были продлены еще на один год в 2023 году.

Звёздные рестораны Лазурного берега

Монако – столица высокой гастрономии

Княжество продолжает сиять на мировой гастрономической арене, укрепляя свою репутацию излюбленного места для эпикурейцев. В этом году Монако снова получило девять звёзд Мишлен, присужденных шести самым престижным ресторанам.

Ресторан «Le Grill» на берегу Средиземного моря © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Среди них «Louis XV – Alain Ducasse» (***) в Hôtel de Paris, «Blue Bay» (**) в отеле Monte-Carlo Bay, под руководством Марселя Равена, «Pavyllon Monte-Carlo» (*) Янника Аллено в отеле Hermitage, «Le Grill» (*) в Hôtel de Paris, «Elsa» (*) Марселя Равена в отеле Monte-Carlo Beach, первый 100% органический ресторан, получивший звезду гида Мишлен, «La Table d’Antonio Salvatore» (*) и Yoshi (*) в отеле Métropole, единственный отмеченный звездами японский ресторан на Лазурном берегу.

Но настоящий сюрприз в этом году – открытие ресторана «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» в отеле Métropole, получившего две звезды всего через девять месяцев после открытия. Шеф Кристоф Кюссак, которого хвалили за умение сочетать классику и современность со Средиземноморьем, сумел соблазнить инспекторов.

Зал ресторана «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» © Studio Phenix

Монако и Лазурный берег – звёздная вотчина гида Мишлен

Французская гастрономия – настоящий двигатель экономики

Звёзды Мишлен остаются символом престижа в мире высокой кухни. Они также отражают гастрономическое богатство, которое варьирует от одного региона к другому, что делает Францию незаменимым местом для любителей вкусно поесть. Благодаря этому всемирному признанию французская гастрономия остается фундаментальной основой туризма и местной экономики.

© Гид Мишлен

Гид Мишлен 2023: рестораны-призеры в Монако и на Лазурном берегу