











Гастрономический ресторан шеф-повара Антонио Сальваторе, La Table d‘Antonio Salvatore в «Рампольди», получил свою первую звезду в новеньком гиде Michelin 2021. Уроженец Гвардии Пертикары, что на юге Италии, успел поработать в Англии, Испании, в родной Италии и даже в России, но именно в Монако он получил признание самого престижного ресторанного гида в мире. Портрет Антонио Сальваторе от Monaco Tribune.

Именно в Италии началась история любви Антонио Сальваторе к кулинарии. В самом сердце Потенцы, столице региона Базиликате. Там, кухня — это почти что религия. «Нравится тебе это или нет, но там ты должен помогать готовить пищу», — улыбается Антонио. «Так, после каждого учебного дня мы собирали фрукты, овощи и зелень из семейных садов и огородов для приготовления блюд».

Этот культ кухни следовал за ним всю его карьеру, и шеф продолжает его в себе развивать и по сей день. Молодой человек, которому тогда было 14 лет, очень быстро увлекся этой профессией и поступил в школу гостеприимства, освоил зачатки своей будущей профессии, и усовершенствовал свою уже особую технику.

Опыт в Италии, Испании, России…

Для любого шефа открытие новой страны означает открытие новых продуктов, новых вкусов и ароматов. В 34 года Антонио Сальваторе —настоящий гастрономический путешественник. Его заграничные приключения начались в Лондоне, затем на Канарских островах, в Испании, в звездном ресторане El Chaflán Хуана Пабло Фелипе, во Флоренции, в Милане и даже в России, по обращению посла Ватикана.

Я чувствовал, что должен был отправиться заграницу, чтобы узнать больше

«Каждый раз это был новый для меня опыт. Ты всегда учишься, когда пытаешься сделать что-то новое. Я чувствовал, что должен был отправиться заграницу, чтобы узнать больше», — объясняет он. И именно в Монако, в этом городе-государстве, площадью 2 км2, Антонио получит одну из своих главных наград.

«Рампольди», легендарный монакский ресторан в распоряжении шефа

В 2016 году, в поиске новых приключений, Антонио приезжает в Монако и начинает работать не где-нибудь, а в легендарном ресторане «Рампольди», в одном из исторических ресторанов Княжества. «Когда мне предложили этот проект, я ни секунды не сомневался» — улыбается он. «Я поговорил с супругой, она меня заверила в моем выборе и вот мы здесь». Кажется, что именно в этом ресторане, высокое ремесло шефа приобрело новые масштабы. «Я себя здесь сразу почувствовал тем мальчишкой, собирающего фрукты и овощи в семейном саду. Здесь мне удалось создать прямую связь с моими корнями, с моей родной землей».

© Rampoldi

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В сентябре 2020 года Антонио открывает гастрономический ресторан La Table d’Antonio Salvatore в «Рампольди», где он и его команда предлагают блюда средиземноморской кухни. «Это была кульминация проекта, который был особенно близок моему сердцу. Я хочу предложить непревзойденный гастрономический опыт и не имеет большого значения, называется этот ресторан «Рампольди» или La Table d’Antonio Salvatore в «Рампольди».

Первая звезда в гиде Michelin, как признание

Очень трудолюбивый, Антонио уделяет особое внимание деталям. «С тех пор, как я влюбился в кулинарию, я никогда не переставал работать, учиться и открывать для себя что-то новое. Поэтому, когда я увидел, что получил свою первую звезду Michelin — это было просто чудесно», — вспоминает он. «Это награда, о которой мечтает каждый шеф-повар. Мы работаем для этого годами и сутками, несмотря на отработанные часы. Я говорю себе, что все жертвы, которые мне пришлось принести полностью окупились. Это большое признание для меня, разумеется, для моей образцовой команды, но также и для наших клиентов».

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Награжденный за свою работу, Антонио Сальваторе не намерен останавливаться на достигнутом. Это не в его сущности. Тот, кто всегда отдавался во всем на 100%, будет продолжать делать это и дальше. Философия жизни, которая окупилась для маленького итальянского мальчика, ставшего звездным шеф-поваром в одном из самых легендарных ресторанов Монако.

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