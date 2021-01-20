











18 января гид Мишлен представил список звезд на 2021 год. В желанный список вошли 638 ресторанов, а шеф-повар из Марселя Александр Мацциа (Alexandre Mazzia) сохранил три звезды.

Несмотря на пандемию, инспекторам Мишлен все же удалось пообедать. Максимально используя периоды ослабления ограничений, инспекторы попробовали то же количество блюд, что и в 2019 году. В списке 2021 года все обладатели трех звезд сохранили свой статус.

Фактически список расширился. Марсельский шеф-повар Александр Мацциа и его ресторан AM были удостоены трех звезд. Александр Мацциа стал единственным новым шеф-поваров, получившим высшую оценку в этом году. Он присоединился к еще тридцати французским шеф-поварам, уже имеющим три звезды Мишлен.

Читайте также: Мауро Колагреко, звездный шеф-повар лучшего ресторана в мире

Ресторан Монако получил первую звезду

54 ресторана впервые вошли в знаменитый Красный гид Мишлен. 12 ресторанов Французской Риверы, а также La table d’Antonio Salvatore au Rampoldi в Монако — среди тех, кто заработал свою первую звезду.

Сейчас в Монако находится несколько ресторанов, отмеченных звездами Мишлен: Blue Bay, Louis XV — Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris и Elsa.

Альпы Верхнего Прованса (Alpes-de-Haute-Provence) Le Bistronomique, Пьер Грейн (Pierre Grein), Маноск.

Альпы Приморские (Alpes-Maritimes) Les Agitateurs, Самуэль Виктор (Samuel Victori), Ницца. Louroc-Hôtel du Cap Eden Roc, Себастьян Брода (Sébastien Broda), Антибы. L’Or Bleu, Ален Монтиньи (Alain Montigny), Теуль-Сюр-Мер.

Буше-дю-Рон (Bouches-du-Rhône) Restaurant Mickaël Féval, Микаэль Феваль (Mickaël Féval), Экс-ан-Прованс. Signature, Колин Фолкье (Coline Faulquier), Марсель. Villa Salone, Александр Лечен (Alexandre Lechêne), Салон-де-Прованс.

Вар (Var) Colette — Hôtel Sezz, Филипп Колине (Philippe Colinet), Сен-Тропе.

Воклюз (Vaucluse) La Salle à Manger du Château de Mazan, Кристоф Шуффенекер (Christophe Schuffenecker), Мазан. La table du Château de Massillan, Кристоф Кьявола (Christophe Chiavola), Юшо. La mère Germaine, Камилла Лаком и Агата Ричон (Camille Lacome et Agathe Richon), Шатонёф-дю-Пап. Pollen, Матье Десмарест (Mathieu Desmarest), Авиньон.

Монако (Monaco) La table d’Antonio Salvatore au Rampoldi, Антонио Сальвадоре (Antonio Salvatore, Монако.