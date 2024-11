Guide Michelin 2024 : La Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 3e région la plus étoilée de France

À l’approche de la cérémonie du Guide Michelin 2025, le 31 mars prochain à Metz, un nouveau classement Preply des régions françaises les plus étoilées dévoile les zones où l’excellence gastronomique est la plus présente. De l’Île-de-France à la Provence-Alpes-Côte d’Azur, découvrez le Top 3 des régions qui attirent les gourmets grâce à leurs restaurants étoilés.

Symboles d’excellence dans le monde de la gastronomie, les étoiles Michelin sont le fruit d’un travail d’analyse minutieux. Chaque année, des inspecteurs anonymes visitent des centaines de restaurants à travers le monde pour évaluer leur cuisine selon des critères stricts : qualité des produits, techniques culinaires, originalité des plats et constance dans la qualité. Ces distinctions peuvent transformer une adresse locale en destination internationale, attirant des visiteurs de tous horizons.

Le poids des étoiles Michelin sur le tourisme culinaire

L’impact des étoiles Michelin dépasse le simple cadre gastronomique. Un restaurant étoilé devient souvent un moteur de l’économie locale, attirant des touristes gourmets en quête de découvertes culinaires. Pour les régions concernées, ces distinctions contribuent à mettre en lumière les produits du terroir et dynamisent le tourisme gastronomique, une véritable vitrine pour la richesse des savoir-faire locaux. D’autant plus que la France est le pays qui compte le plus de restaurants étoilés au monde, devant des nations comme le Japon ou encore l’Italie.

Preply dévoile les régions les plus étoilées en 2024

Une étude menée par Preply révèle quelles sont les régions françaises où les étoiles Michelin se comptent par centaines. En tête de ce classement, l’Île-de-France est sans surprise la région la plus étoilée de France avec 137 restaurants étoilés. Paris, en particulier, concentre une grande partie de ces distinctions, mais la région englobe aussi des villes comme Versailles, où la tradition culinaire française trouve de nouveaux relais d’excellence.



L’Île-de-France est suivie de près par la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses 110 restaurants. Cette région, célèbre pour ses montagnes, ses fromages et ses produits locaux, a su marier traditions et modernité dans ses cuisines. Des chefs comme Pierre Orsi à Lyon ou Anne-Sophie Pic à Valence incarnent cette région où la gastronomie s’exprime à travers des plats alliant saveurs rustiques et techniques sophistiquées. Les produits du terroir, comme les truffes et les volailles de Bresse, sont souvent au cœur de créations culinaires qui ne cessent de surprendre.

Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, réputée pour sa cuisine ensoleillée, complète le podium avec 81 établissements étoilés. Ici, le soleil méditerranéen influence profondément la cuisine. Le Mirazur à Menton, trois étoiles Michelin, est un exemple emblématique d’un établissement qui sublime les produits locaux — poissons, herbes, huile d’olive et agrumes — pour offrir une expérience gastronomique inoubliable. Nous pouvons également citer la Chèvre d’Or et le Château Eza à Eze, l’Hostellerie Jérôme à La Turbie et le Flaveur à Nice, qui ont vu leurs deux étoiles confirmées pour une année supplémentaire en 2023.

Où trouver les restaurants étoilés de la Côte d’Azur ?

Monaco, capitale de la haute gastronomie

La Principauté continue de briller sur la scène gastronomique mondiale, consolidant sa réputation de destination de choix pour les épicuriens. Cette année encore, Monaco compte neuf étoiles Michelin, attribuées à six de ses restaurants les plus prestigieux.

Le Grill, face à la Méditerranée © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Parmi ceux-ci, le Louis XV – Alain Ducasse (***) à l’Hôtel de Paris, le Blue Bay (**) au Monte-Carlo Bay dirigé par Marcel Ravin, le Pavyllon Monte-Carlo (*) de Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage, Le Grill (*) à l’Hôtel de Paris, Elsa (*) de Marcel Ravin au Monte-Carlo Beach, le tout premier restaurant 100% bio à recevoir une étoile du Guide Michelin, La Table d’Antonio Salvatore (*) et Yoshi (*), le seul restaurant japonais étoilé de la Côte d’Azur, tous deux situés à l’Hôtel Métropole.

Mais la véritable surprise de cette année vient de l’ouverture de Les Ambassadeurs by Christophe Cussac à l’Hôtel Métropole, qui décroche deux étoiles seulement neuf mois après son ouverture. Le chef Christophe Cussac, salué pour sa capacité à allier classiques et modernité avec la Méditerranée comme fil conducteur, a su séduire les inspecteurs.

La salle du restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac © Studio Phenix

Monaco et la Côte d’Azur, territoires étoilés par le Guide Michelin

La gastronomie française, un véritable moteur économique

Les étoiles Michelin restent un symbole de prestige dans le monde de la haute cuisine. Elles sont également le reflet d’une richesse gastronomique qui varie d’une région à l’autre, faisant de la France une destination incontournable pour les amateurs de cuisine. Grâce à cette reconnaissance mondiale, la gastronomie française demeure un pilier fondamental du tourisme et de l’économie locale.

© Guide Michelin

