Изабелла Виейра: Амазония в Монако — когда мудрость предков встречается с утончённостью

Холистический терапевт и режиссёр родом из Бразилии Изабелла Виейра живёт в Монако и объединяет, казалось бы, далекие миры — шаманскую мудрость Амазонии и стремление современных спортсменов и топ-менеджеров к внутреннему равновесию. Это история женщины, которая несёт в себе голос сельвы.

В Монако, где роскошь часто измеряют квадратными метрами и цифрами на банковских счетах, Изабелла Виейра выделяется — не внешним блеском, а внутренним покоем. Её присутствие многие описывают как «энергию, которая моментально успокаивает». 39-летняя бразильянка живёт в Княжестве уже четыре года. Она выбрала Монако не ради статуса, а по простой причине: «Большинство моих спортсменов, моих клиентов, находятся здесь», — говорит она с прямотой и без позы.

До переезда сюда Изабелла жила в Кальви, на Корсике, где принимала профессиональных спортсменов, искавших то, чего не могли получить в рамках традиционных медицинских методов. Ещё раньше была другая глава — Париж. Именно там, в 2011 году, она начала работать с футболистами клуба «Пари-Сен-Жермен». «Я никогда не подписывала контракт ни с одним клубом, — уточняет она, — но у меня была особая техника восстановления энергии и мышц. Мы работали на глубинном уровне — не только с телом, но и с энергией, помогая спортсменам восстанавливаться значительно быстрее».

Шаманская линия, передаваемая из поколения в поколение

Главное, что отличает Изабеллу Виейру от множества специалистов в сфере благополучия, — это происхождение её знаний. Она не изучала натуропатию в западных школах — она получила её в наследство. «Я родом из семьи, где по отцовской линии передаётся шаманская традиция, уходящая корнями в амазонскую сельву. Мои предки были шаманами», — рассказывает она. Её прабабушка была одной из первых женщин-шаманов народа Хуни Куин, а отец, натуропат и «великий целитель», передал дочери мудрость предков, когда та была ещё ребёнком.

Всё, что мы переживаем здесь, в физическом и земном мире, — лишь часть нашей жизни

«Выбирают ребёнка, который более чувствителен, — объясняет Изабелла. — Передача начинается уже на генетическом уровне, а потом происходит обучение — передача древней мудрости, предназначенной именно этому ребёнку». Так Изабелла стала первой в своём роду, кто уехал за границу, увезя с собой тысячелетнее наследие, которое сегодня адаптирует к потребностям современных — зачастую рациональных и скептически настроенных — клиентов.

Детство Изабеллы нельзя назвать спокойным путём к просветлению. «Я не всегда была уравновешенной, — признаётся она. — Моё детство было непростым. Когда у тебя есть медиумическая чувствительность, не всегда легко понять, что с тобой происходит, и найти своё место. Постоянно чувствуешь себя другой». В шесть лет с ней случился первый опыт выхода из тела: она увидела, как душа отделяется от физического тела во сне, и наблюдала за собой со стороны. «Как будто я всегда знала, что всё, что мы переживаем здесь, в физическом и земном мире, — лишь часть нашей жизни».

От «ПСЖ» до Монако: целостный подход, который выбирает элита

Свои методы Изабелла определяет просто: «Познание себя и расширение сознания». По её словам, физическое тело — это «зеркало того, что происходит в наших мыслях и эмоциях». Её главный совет прост до гениальности — дышать. «Найдите время, чтобы просто дышать, хотя бы несколько минут в день. Это момент покоя, когда всё можно отпустить», — говорит она. С улыбкой Изабелла вспоминает одну из своих спортсменок: «Она сказала мне: “Я не буду слишком много дышать перед матчем — это слишком меня расслабляет!”»

Раньше сфера благополучиея и гармонии в Монако ассоциировалось, в основном, с массажами

Её подход — сочетание дыхательных практик, медитации и амазонской мудрости — особенно откликается в Монако. «После пандемии Covid-19 я заметила, что всё больше людей интересуются медитацией и здоровым образом жизни, — говорит Изабелла. — Раньше сфера благополучиея и гармонии в Монако ассоциировалось, в основном, с массажами и косметологией. Сейчас приятно видеть, что оно развивается в сторону более целостного, глубокого понимания себя».

Nawa Sia: дать голос хранителям леса

Изабелла Виейра — не только терапевт, но и режиссёр. Её документальный фильм Nawa Sia — The Secrets of Amazonia («Звезда истины» на языке Хуни Куин) впервые показали в апреле этого года в Опере Монте-Карло. Фильм, созданный при поддержке Фонда Князя Альбера II, исследует глубокую, почти сакральную связь между коренными народами и лесами Амазонки.

«Прежде всего, я хотела дать голос коренным народам, — с энтузиазмом рассказывает Изабелла. — Показать, что существует древняя мудрость, которая жива и сегодня. Часто, когда говорят о коренных народах, их помещают в книги по истории, словно это часть прошлого. Но это — реальность настоящего».

Нет климатического кризиса — есть кризис человечества

Послание фильма звучит особенно сильно в эпоху глобальных потрясений. По словам Изабеллы, «не существует климатического кризиса — существует кризис человечества». Именно поэтому, считает она, коренные народы способны предложить ответы, которых так не хватает современному миру. «На международных переговорах часто обращаются к мудрости коренных народов, ожидая, что они подскажут, как решать глобальные проблемы. На них возлагают ответственность, и это огромное давление».

19 апреля Опера Монте-Карло превратилась в портал в Амазонию — живой, дышащий, наполненный звуками, голосами и духом леса.

Всестороннее уважение

Следующий проект Изабеллы — создание Университета леса и написание книги совместно с семью хранителями знаний со всего мира. В ней они расскажут о «священных кодексах Земли» — принципах, которые соединяют человека и природу в единое целое. Все её инициативы основаны на идее, которую она называет «всесторонним уважением». «Уважение — единственное чувство, у которого нет отрицательной стороны, — говорит она. — Даже любовь, когда её слишком много, может превратиться в обладание, в эгоизм. Но уважение… когда мы уважаем всё — видимое и невидимое, наших предков и будущие поколения — в этом нет ничего негативного».

Её жизненная философия проста и глубокая: «Всё священно. Когда мы осознаём, что всё священно, мы живём гораздо лучше». Этот принцип она применяет и в Монако — городе, где, как она говорит, можно «воссоединиться с природой», просто «осознав момент, когда выпиваешь стакан воды».

В Княжестве, где изобилие и блеск часто демонстрируются напоказ, Изабелла Виейра предлагает другую их форму — ценность внутренней связи: с собой, с другими людьми и с Землёй. Ценность, доступную каждому, кто готов дышать, слушать, уважать — и, возможно, уловить древний шёпот леса, который несёт в себе эта скромная женщина, сделавшая Монако своим домом, чтобы делиться светом и вдохновением с миром.