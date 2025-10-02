Микаэль Манера: остеопат и лечит, и обучает

В самом сердце Palais de la Scala этот молодой специалист переворачивает устои традиционной остеопатии, сочетая строгую науку, психологию и бесконечный поиск знаний.

Ненасытное любопытство

«Почему?» Этот вопрос двигал Микаэлем Манерой с самого детства, это всепоглощающее любопытство привело его из музыкального колледжа Беркли в Бостоне к медицинской практике в Монте-Карло. Однако, помимо музыки и остеопатии, его по-настоящему увлекало изучение функционирования человека. «Меня всегда интересовала тема функционирования человека – психологическое, физиологическое, биомеханическое», признается он.

Его необычный карьерный путь рисует портрет выдающегося специалиста: три года изучения психологии в Университете Ницца-София-Антиполис, где он открыл для себя нейронауку боли, затем пять лет изучения остеопатии в школе Атман, не забывая при этом о дипломе спортивного тренера. Девять лет обучения, которые ведут к целостному видению здоровья.

Био-психо-социальный подход

В своей практике, которой он занимается уже полтора года, Микаэль Манера сделал терапевтический альянс своим кредо. «Мы не можем интересоваться человеком, не принимая во внимание его личную историю, его историю болезни, его окружение», объясняет он. Этот глобальный подход, основанный на био-психо-социальной модели, имеет решающее значение.

В отличие от традиционной остеопатии его метод базируется на прочной научной основе. Опросники DN4 для выявления нейропатической боли, шкалы тревожности Гамильтона, тесты на мобильность: каждая консультация становится тщательным исследованием. «Моя цель – чтобы пациенты стали более образованными», настаивает он. Терапевтическое образование – это не дополнение, а суть его практики.

Развенчание мифов

В Instagram, где его видеоролики набирают миллионы просмотров, Микаэль Манера ведёт борьбу против предвзятых мнений. «Нужно ли отдыхать в течение 48 часов после сеанса остеопатии? Нет. Наоборот, после сеанса пойдите и подвигайтесь, это очень хорошо», настаивает он.

Смещённые позвонки, таз, который необходимо вправить: всё это устаревшие концепции, которые он разрушает с помощью педагогики. «Смещение позвонка означает, что вам придётся лечь в больницу и сделать операцию. Мы не заменяем таз, мы не заменяем позвонок». Его видение? Манипуляции модулируют боль посредством сложных нейрофизиологических механизмов, далеких от механистических объяснений прошлых лет.

Хроническая боль – любимая тема

Именно при поддержке пациентов с хронической болью междисциплинарный подход приобретает свой полный смысл. «При хронической боли имеются сопутствующие заболевания: тревога, депрессия. Это часть боли», анализирует он. Этот катастрофизирующий страх движения, который усугубляет ситуацию, затем становится серьезной терапевтической проблемой.

Его история с пациенткой, страдающей обширным тревожным расстройством, прекрасно иллюстрирует его философию. Не имея возможности выйти из дома, оставив работу, она нашла в нём не только остеопата, но и союзника. «Благодаря моим навыкам, умению слушать её и обеспечивать её безопасность мы смогли найти решение. Она смогла вернуться на работу», гордо заявляет он.

Автономия – превыше всего

«Я – крепкая опора, но всего лишь опора», подводит итог Микаэль с обезоруживающей скромностью. Его цель? Достаточно одного сеанса, если пациент уходит обученным, осведомленным и вооруженным упражнениями, которые он может выполнять дома. «Решение не снаружи, а внутри. Необходимо мобилизовать ресурсы».

Эта философия распространяется и на его советы по ежедневному преодолению хронической боли: регулярно двигаться, вырабатывать полезные привычки в образе жизни и, прежде всего, не подвергать себя стрессу. «Проблема – не в стрессе, а в устойчивости к стрессу. Как нам с этим справиться? Как нам повысить эту устойчивость? Это текущая проблема, стоящая перед нашим обществом».

Масштабная амбиция

В свои 28 лет Микаэль Манера не намерен останавливаться на достигнутом. Два года магистратуры, затем докторская степень по психологии: всего четырнадцать лет обучения. Его мечта? Разработать приложение для онлайн-коучинга, объединяющее спорт, психическое здоровье и управление болью, чтобы охватить как можно большее количество людей.

Первый день в офисе, первый день в Instagram: эта синхронность не случайна. «Людям нравится то, что я предлагаю», просто говорит он. В этом стремлении к знаниям, которое движет им, Микаэль Манера, обладающий высоким потенциалом, нашел своё призвание: мобилизовать внутренние ресурсы каждого человека, чтобы превратить страдание в движение.