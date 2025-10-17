Молодая пара осуждена за потребление спейс-кейков в Монако

14 октября 2025 года Уголовный суд Монако рассмотрел дело об употреблении наркотиков молодой парой.

19 апреля девушка, родившаяся в 2005 году в Ницце, безработная и проживающая у друзей, и её партнер, родившийся в 2004 году, проживающий в Монако и также безработный, предстали перед судом за употребление каннабиса. В ходе обыска в доме молодого человека полиция также обнаружила галлюциногенные грибы.

Дело началось с того, что среди ночи, около пяти утра, девушка подошла к сотруднику полиции на Плас д’Арм и заявила, что стала жертвой насилия со стороны своего партнёра. По этим фактам уголовное преследование не было возбуждено, но на её запястьях были обнаружены красные следы. Расследование показало, что во второй половине дня пара готовила спейс-кейки (кексы с каннабисом) на предстоящую вечеринку. Под воздействием наркотиков молодые люди впали в галлюцинаторное состояние. Суд подчеркнул, что ситуация «могла ухудшиться», и допросил пару об их привычках потребления. «Только в развлекательных целях, на техно-вечеринке, раз в месяц», отвечают они, а затем добавляют, что после произошедших событий они прекратили всякое потребление.

Однако токсикологический анализ выявил у девушки более высокий уровень метаболизированного ТГК, что указывает на регулярное употребление каннабиса. «Меня окружают курящие люди, но я никогда не курила сигареты или каннабис», объясняет она, признаваясь, что ела его в кексах. Суд продолжает: «Ваш анализ показывает, однако, что вы употребляете каннабис чаще, чем ваш партнёр».

Предупреждающее наказание в напоминание о законе

В обвинительном заключении прокурор напомнил факты и, в частности, поведение молодых обвиняемых: «В пять часов утра она появляется босиком, в порванных колготках и объясняет полиции, что ей страшно. Они приготовили кекс с каннабисом, эффект был сильный. Он, с другой стороны, теряет самообладание, хватает её, и она идет в полицию. Когда прибыла полиция, они описали его как изможденного. Во время допроса он заявил, что ничего не помнит, а она не хочет выдвигать обвинения в насилии. Мы понимаем, что именно из-за этих пирожных он её и напугал. Мы констатируем потребление наркотиков». После этого судья настоял на необходимости символической санкции: «У них нет больших доходов, но нам приходится напоминать им, что это запрещено. Надеюсь, они усвоили урок». Он ходатайствует об условном штрафе, предоставив суду самостоятельно установить его сумму.

Молодая пара, явившаяся без адвоката, произнесла последнюю речь перед решением суда: «Ситуация правильно изложена. Я не могла найти ни свою обувь, ни телефон. Я обратилась в полицию, потому что опасалась за свое здоровье. Я знала, что на площади есть полиция, и я не знала, что делать, я хотела пойти в больницу». Её спутник добавляет в заключение: «Вы вряд ли увидите нас снова, мы были травмированы».

После обсуждения суд признал их виновными по предъявленным обвинениям, приняв во внимание, что это их первое нарушение и что у них нет доходов. Им был назначен условный штраф в размере 1 500 евро. Это наказание будет применено только в случае рецидива в течение пяти лет.