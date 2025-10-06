Ушёл из жизни Антонио Кароли — легендарный застройщик Монако

Итальянский застройщик, сыгравший ключевую роль в развитии Монако, ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

Антонио Кароли, итальянский инженер и предприниматель, оставивший глубокий след в архитектурном облике Монако, скончался в ночь на 3 октября на 78-м году жизни. О его кончине сообщили издания Monaco Hebdo и L’Observateur de Monaco, входящие в основанную им Groupe Caroli.

Человек, изменивший лицо Княжества

Уроженец Рима, Антонио Кароли приехал в Монако в начале 1970-х и вскоре основал Groupe Caroli, ставшую одним из ведущих игроков на рынке недвижимости Княжества. Его проекты определили архитектурный стиль современного Монако.

Среди самых известных его достижений — отель Fairmont Monte-Carlo (бывший Loews), построенный в 1975 году, престижная резиденция Le Mirabeau, комплекс Les Terrasses и La Réserve de Beaulieu. Помимо частных проектов, Антонио Кароли внёс важный вклад в развитие общественной инфраструктуры Монако. По его инициативе были реализованы такие значимые объекты, как гостиничный лицей в Кондамине, новое здание Национального совета на Скале и Центр клинической геронтологии Госпиталя имени Княгини Грейс.

Семейное дело, выросшее за пределы строительства

Со временем Groupe Caroli вышла далеко за рамки девелопмента, став настоящим многоотраслевым предприятием. Под руководством Антонио Кароли группа занялась издательской деятельностью, запустив два знаковых монегаскских издания — L’Observateur de Monaco и Monaco Hebdo. Семейное дело продолжил его сын Франческо, который в 1988 году основал компанию Promocom, специализирующуюся на коммуникациях и организации мероприятий.

Архитектурное наследие и последние годы

Последние годы жизни Антонио Кароли оказались непростыми: он вёл масштабный судебный спор с монегасским государством вокруг проекта «Эспланад де Пешёр», стоимость которого оценивалась в 500 миллионов евро. В 2020 году Верховный суд обязал Княжество выплатить компании Caroli Immo 150 миллионов евро за отказ от реализации этого амбициозного архитектурно-культурного проекта.

Реализовав более семидесяти строительных проектов, Антонио Кароли внёс неоценимый вклад в формирование современного облика Монако. Его творения — от знаковых отелей до общественных зданий — стали частью архитектурного ДНК Княжества. Он оставил после себя прочное наследие и семейную компанию, которая продолжает воплощать его идеи и ценности.