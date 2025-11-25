Мы попробовали SeaZen – круиз на электрическом катамаране в Больё-сюр-Мер

В тихом порту Больё-сюр-Мер Гийом Жаке-Лагрез приветствует нас на борту своего сверкающего серебристо-голубого катамарана. С 2016 года этот парижанин, перешедший на экологически чистую навигацию, прошёл более 17 000 километров, ни разу не подключив свои суда к электросети. Мы отправляемся в это приключение, чтобы ознакомиться с опытом, занявшим первое место в рейтинге TripAdvisor.

С первых же минут плавания нельзя не заметить важную деталь – абсолютную тишину. Наше плавание сопровождается лишь плеском воды. Никакого урчания двигателя, никакого запаха дизельного топлива. Семиметровый катамаран движется со сдержанной элегантностью, питаясь исключительно от солнечных панелей на своей крыше. Гийом объясняет, что материалы были выбраны из-за их легкости и экологичности: пробка для пола, по которой приятно ходить даже в купальнике летом, и перерабатываемый алюминий конструкции.

© Monaco Tribune – sundaria_art © Monaco Tribune – sundaria_art

Наш гид предлагает нам свой любимый маршрут. Мы едем как можно ближе к побережью, мимо легендарных вилл, к которым быстрые судна не могут подплыть так незаметно. Вилла Керилос, вилла Эфрусси-де-Ротшильд, вилла Мэриленд на Дороге кино… Гийом рассказывает истории о личностях, оставивших свой след в этих местах. Крейсерская скорость, идеальная для спокойного наблюдения, позволяет нам расположиться на носу, так что наши ноги касаются кристально чистой воды над подводными лугами посидонии.

© Monaco Tribune – sundaria_art © Monaco Tribune – sundaria_art

Случайная революция

История SeaZen – это история смелой авантюры. Приехав на Лазурный берег пятнадцать лет назад вслед за женой, Гийом размышлял об электромобилях, одновременно питая свою страсть к парусному спорту. Планеты сошлись, когда он встретился с разработчиками первого прототипа. Потребовалось семь лет испытаний, прежде чем была найдена оптимальная бизнес-модель. Сегодня, став производителем, он разработал метод изготовления комплектов, позволяющий собирать эти катамараны в любой точке мира примерно за сто часов.

Интерактивный опыт

На обратном пути Гийом удаляется от залива, открывая потрясающий панорамный вид. А затем начинается самое интересное – он передаёт нам штурвал. Управлять катамараном на удивление легко, а возможность сфотографироваться в качестве капитана добавит вашему отдыху тёплые нотки. Цена – от 155 евро в час независимо от количества пассажиров (до шести человек) делает это приключение вполне доступным.

© Monaco Tribune – sundaria_art

Наш вердикт

Помимо морской прогулки, SeaZen предлагает конкретное видение энергетического перехода в туристическом плавании. Полное отсутствие шума и запахов превращает простую прогулку по морю в момент чистого созерцания. Яркое доказательство того, что технологические инновации и бережное отношение к окружающей среде могут сочетаться с элегантностью и удовольствием.

Полезная информация