On a testé pour vous : SeaZen, la croisière silencieuse en bateau solaire à Beaulieu-sur-Mer

Dans le port paisible de Beaulieu-sur-Mer, Guillaume Jacquet-Lagrèze nous accueille à bord de son catamaran d’un bleu-argent éclatant. Depuis 2016, ce Parisien reconverti dans la navigation propre a parcouru plus de 17 000 kilomètres sans jamais brancher ses bateaux au réseau électrique. Nous embarquons pour découvrir cette expérience classée numéro un sur TripAdvisor.

Dès les premières minutes de navigation, un constat s’impose : le silence absolu. Seul le clapotis de l’eau contre les coques accompagne notre glisse. Aucun ronronnement de moteur, aucune odeur de diesel. Le catamaran de sept mètres avance avec une élégance feutrée, alimenté uniquement par les panneaux solaires qui coiffent l’embarcation. Guillaume nous explique que les matériaux ont été pensés pour leur légèreté et leur écoresponsabilité : du liège au sol, agréable même en maillot de bain l’été, et de l’aluminium recyclable pour la structure.

Notre hôte nous propose l’itinéraire qu’il affectionne particulièrement. À l’aller, nous longeons la côte au plus près, défilant devant des villas mythiques que les bateaux rapides ne peuvent approcher avec autant de délicatesse. La Villa Kérylos, la Villa Ephrussi de Rothschild, la Villa Maryland sur la Route du Cinéma… Guillaume parsème la navigation d’anecdotes sur les personnalités qui ont marqué ces lieux. Le rythme de croisière, parfait pour observer sans brusquer, nous permet de nous installer à l’avant, les pieds frôlant une eau cristalline où les prairies de Posidonies dessinent des jardins sous-marins.

Une révolution née du hasard

L’histoire de SeaZen tient du pari audacieux. Arrivé sur la Côte d’Azur il y a quinze ans pour suivre sa femme, Guillaume réfléchissait aux véhicules électriques tout en nourrissant sa passion pour la voile. Les planètes se sont alignées lorsqu’il a rencontré les concepteurs d’un premier prototype. Sept années de tâtonnements était nécessaires avant de trouver le modèle économique viable. Aujourd’hui devenu constructeur, il a développé une méthode de production en kit permettant d’assembler ces bateaux partout dans le monde en une centaine d’heures.

L’expérience interactive

Au retour, Guillaume s’éloigne de la baie pour offrir une perspective panoramique saisissante. Puis vient le moment ludique : il nous propose de prendre les commandes. La barre se manipule avec une facilité déconcertante, et l’occasion de se photographier en capitaine d’un jour ajoute une touche conviviale à l’escapade. Le tarif, à partir de 155 euros l’heure quel que soit le nombre de passagers (jusqu’à six personnes), rend l’expérience accessible.

Notre verdict

Au-delà de la promenade maritime, SeaZen propose une vision concrète de la transition énergétique appliquée à la navigation de plaisance. L’absence totale de nuisances sonores et olfactives transforme la simple sortie en mer en moment de contemplation pure. Une démonstration éloquente qu’innovation technologique et respect de l’environnement peuvent rimer avec élégance et plaisir.

