Налог на жилье для вторых резиденций на Лазурном берегу значительно увеличивается

Несмотря на то, что налог на жилье для основных домов был отменён с 2023 года, он по-прежнему применяется к вторым резиденциям © Pixabay

TV Monaco провело расследование по поводу резкого повышения налоговой нагрузки, которое затронуло владельцев вторых домов в коммунах региона Прованс–Альпы–Лазурный Берег и уже побудило некоторых из них рассматривать альтернативы, включая покупку недвижимости в соседней Италии.

Один частный инвестор приобрёл свой второй дом недалеко от залива Сен-Тропе шесть лет назад. В этом году налог на жильё для этого предпринимателя увеличился на 1280 евро. «Мы встретили нескольких пенсионеров, которые сказали нам: мы всю жизнь копили деньги, чтобы купить дом для жизни на пенсии. А сегодня мы столкнулись с надбавкой к налогу, которая сильно ударила по нам», — рассказал он в интервью TV Monaco. Этот дополнительный налог, который может достигать 60% от исходного размера налога на жильё, применяется в муниципалитетах с высоким спросом на недвижимость — там, где цены остаются стабильно высокими, число вторых домов существенно, а доступного жилья для круглогодичного проживания не хватает. Регион Прованс–Альпы–Лазурный Берег занимает второе место среди наиболее затронутых регионов Франции. Марсель, Сен-Тропе, Ницца, Ментон и Кап-д’Айл входят в число 327 муниципалитетов региона, принявших соответствующее решение. В общей сложности 1628 французских муниципалитетов теперь применяют эту надбавку.

Италия — привлекательная альтернатива

В течение последних двух лет всё больше французов ищут недвижимость по другую сторону границы. Итальянская налоговая система предлагает значительные преимущества: владельцы вторых домов в Италии обязаны уплачивать налог на жильё IMU, однако его размер почти вдвое ниже французского эквивалента. Кроме того, что особенно важно, он является фиксированным и не предусматривает надбавок на лигурийском побережье.

Повышение налога на вторые дома во Франции направлено на компенсацию отмены налога на жильё для основных резиденций с 2023 года, а также на снижение напряжённости на местном рынке недвижимости.