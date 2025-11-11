В Монако родители в однополых семьях до сих пор не имеют равных юридических прав

Сегодня в Монако живут семьи, заключившие брак за границей и вместе воспитывающие детей. Но по местным законам юридически существует только биологический родитель. Для второго партнёра — это полное отсутствие статуса, прав и защиты. Именно этот правовой вакуум и вызывает обеспокоенность депутата.

Повседневные сложности для однополых семей

Лора живёт в Монако со своей супругой — гражданкой Монако — и их ребёнком. Они официально женаты во Франции, но в Монако Лора сталкивается с суровой реальностью.

«Я не имею никаких прав на своего ребёнка с юридической точки зрения, что создаёт проблемы в школе», — говорит она в интервью TV Monaco. Княжество признаёт только биологического родителя, оставляя второго партнёра вне правового поля. С 2019 года в Монако можно заключить договор о совместной жизни — как между однополыми, так и между разнополыми парами. Такой союз даёт некоторые гарантии, например, в вопросах наследства и медицинского обслуживания. Но для детей он не меняет ничего. Небиологический родитель не имеет права принимать медицинские решения, подписывать школьные документы и даже автоматически получать опеку, если с партнёром что-то случится.

Беатрис Фреско-Рольфо, член Национального совета и председатель комиссии по правам женщин, семьи и равенству, убеждена: настало время устранить правовой пробел, который ставит однополые семьи в уязвимое положение. «Это юридическая лазейка, и мы должны работать над этим в интересах ребёнка», — подчеркнула она в октябре прошлого года. По её мнению, одним из возможных решений может стать легализация процедуры усыновления, которая позволила бы обоим родителям в однополой паре получить юридическое признание их ребёнка. Это дало бы детям таких семей стабильность, защиту и равные права с другими детьми, живущими в традиционных семьях.

Недавно созданная в Монако ассоциация Mon’Arc en Ciel активно отстаивает интересы ЛГБТ+ сообщества и фиксирует реальные трудности, с которыми сталкиваются эти семьи. Однако тема включения и поддержки молодых ЛГБТ+ по-прежнему остаётся чувствительной для Княжества. Первая ассоциация подобного рода пока лишь с трудом добивается конкретных изменений и признания на официальном уровне.