Жеральдин Арди — бизнес-леди, стремящаяся к духовности, и алхимик в области здоровья

У Жеральдин Харди (Geraldine Hardy) было несколько разных жизней на двух континентах планеты, и она превратила накопленные травмы в мудрость, а свои испытания — в миссию. Жеральдин является бывшим руководителем в индустрии роскоши, а также бывшим директором по взаимоотношениям с инвесторами в биофармацевтической отрасли. В настоящее время она работает в трёх регионах, где проживают её клиенты: Монако, Дубай и Таиланд. Суть работы заключается в обучении предпринимателей и членов богатых семей практикам достижения внутреннего эмоционального баланса, позволяющего сочетать в себе производительность и внутреннее спокойствие.

От сноуборда до руководства — нетипичный карьерный путь

История Жеральдин Арди начинается на пересечении трёх культурных миров. Она родилась в Индонезии в 1977 году в семье китайца и немки, но росла в трёх странах: в Индонезии, Германии и США. «Я всегда находилась между двумя культурами, восточной и западной, из-за чего чувствовала себя отстранённой от обеих, особенно в юности», — признаётся она.

После 19 лет учёбы на отделении классического танца в российской академии, девушка переключилась на журналистику в сфере сноубординга, а затем получила диплом по специальности «Бизнес» в Университете Брайтона в Великобритании. Эклектичный карьерный путь: от Billabong Europe до American Express, от нефтяных платформ British Gas и месторождений СПГ до VIP-залов яхтенной индустрии.

«Я работала на международных выставках яхт и кораблей: Singapore Yacht Show, Abu Dhabi Yacht Show и Dubai International Boat Show», — перечисляет она. «Я жила в десяти разных странах мира». Однако за этой успешной международной карьерой в индустрии роскоши и финансов кроются гораздо более глубокие поиски смыслов, вызванные пережитой ею основополагающей трагедией.

Шок, который изменил всё

Жеральдин было 19 лет, когда умер её отец. «У меня было тяжёлое посттравматическое стрессовое расстройство», — откровенно вспоминает она. «С 19 лет и по сей день, я нахожусь в духовном путешествии, пытаясь понять, что происходит в моей жизни». Путешествие, которое постепенно приближает нас к точке невозврата.

Я была близка к тому, чтобы врезаться в стену.

«Однажды я очень быстро ехала на машине, и мне показалось, что я больше не хочу жить», — говорит она. «Я была близка к тому, чтобы врезаться в стену. Именно песня Джанет Джексон «Together Again» («Снова вместе») о своей подруге, умершей от СПИДа, вернула её к здравому смыслу. Текст песни пробудил в Жеральдин ощущение благосклонного присутствия какой-то силы, наблюдающей за ней с небес. «Я будто слышала, как мой отец говорит мне, что мне нужно остановиться».

На её жизненном пути были и другие испытания: передозировка кокаином на кухне в гостях у известного руководителя, выкидыш в 35 лет после трёх недель беременности, а также неоднократные периоды эмоционального выгорания. «У меня было два таких периода выгорания», — сказала она с разочарованной улыбкой. «В первый раз мне не хватило, поэтому у меня был второй раунд».

От краха к пробуждению

Каждое испытание становится для тебя лабораторией трансформации. Жеральдин изучает йогатерапию уже в течение 15 лет, специализируясь на квантовом исцелении, алхимии, регрессии в прошлые жизни и гипнотерапии. В последнее время она изучает тайцзи и цигун.

«Теперь я понимаю, что эти испытания были нужны мне для того, чтобы стать сильнее и выносливее, а также понять, в чём заключаются изменения моей души, и что мне ещё нужно проработать», — объясняет она. Страх быть покинутой или оказаться недостаточно хорошей, а также стремление к одобрению, развившееся в ней со времён занятия балетом: ей нужно было научиться работать со своими многочисленными душевными ранами.

Каково её определение понятия «устойчивости»? «Приспосабливаться, как вода». Устойчивость не означает, что Вы сильны и выносливы, и поэтому непреклонны. Концепт устойчивости Жеральдин заключается в следующем: если данный метод решения не подходит, я ищу способ адаптироваться к ситуации».

Монако — убежище после шторма

Именно благодаря яхтингу Жеральдин открыла для себя Монако, где впоследствии купила для себя квартиру в коммуне Босолей. «В то время я была со своим парнем. После нашего расставания, единственное, о чём я могла думать, было: «либо я возвращаюсь в Дубай, либо переезжаю в Монако». Она работала в семейных офисах, затем в одной известной биофармацевтической компании на должности Директора по взаимоотношениям с инвесторами.

Этого не произойдёт, забудь об этом

Однако зов её истинной миссии становился всё сильнее и сильнее. «Если бы Вы спросили меня два года назад, что я об этом думаю, я бы ответила, что один из моих наставников в Израиле считает, что я целительница, и мне следует реализовать это своё предназначение. Я ответила, что этого никогда не произойдёт, и об этом можно забыть».

Затем Жеральдин был поставлен страшный диагноз: «опухоль, рецидивирующее аутоиммунное заболевание». «Тогда я могла просто рухнуть морально и сдаться. Но я сказала себе: теперь ты должна быть на высоте. Делай то, что сама проповедуешь. Тебе следует быть целительницей. Что происходит? Бросай пить. Перестань общаться с определёнными людьми, которые отнимают у тебя энергию и демотивируют тебя. Избавься от своих шаблонных токсичных убеждений».

Многомерный подход

Сегодня Жеральдин Арди олицетворяет собой редкое сочетание: опытная бизнес-леди, специалист по финансам и прибыли, владеющая древними методиками народного целительства. «Мы являемся многомерными существами», — объясняет она. «Человек — существо не только физическое. Мы — это не только наш разум, а нечто гораздо большее».

Кто клиенты Жеральдин? «От персонала яхты до друзей, которые порой даже не замечают, когда я с ними разговариваю», — улыбается она. «Моим клиентом может быть любой человек, ведь каждый может извлечь из этого пользу для себя. Да, ко мне за помощью обращаются различные руководители высшего звена и известные бизнесмены».

Жеральдин является членом совета директоров фонда Family Hippocampus, деятельность которого направлена ​​на сознательное сохранение наследия многих поколений. В настоящее время она работает в K2Match (платформа, разработанная для ускорения развития стартапов) главным специалистом по разработке и внедрению программ корпоративного благополучия. «K2Match — это сообщество инвесторов и стартаперов, выходящее за рамки того, что считается типичным ускорителем или инкубатором идей», — говорит она. «Это подход к работе, ориентированный на человека».

Проект «Alina» («Алина») — сочетание передовых цифровых технологий и мудрости предков

Это следующий важный проект Жеральдин? Alina — это концепт святилища, сочетающего в себе технологии долголетия и традиции предков. «В процессе своего исцеления я поняла, что одних лишь технологий долголетия недостаточно», — объясняет она. «Вам действительно необходимо разобраться в своих эмоциях, и залечить душевные раны».

ИИ никогда не заменит реальный сеанс исцеления

Йога, аюрведа, ведическая астрология, традиционная китайская медицина, цигун, тайцзи, иглоукалывание: Жеральдин сочетает эти методики с терапией стволовыми клетками и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). «ИИ никогда не заменит сеанс исцеления», — утверждает она. «Дело в том, что частота энергии, которую Вы излучаете, имеет большое значение. Мою энергию невозможно скопировать и воспроизвести».

Подлинная целительница

Когда Жеральдин спрашивают, целительница ли она, она мягко поправляет: «Нет, на самом деле, я просто посредник». Настоящий целитель находится внутри Вас самих». Именно эта скромность, в сочетании с обезоруживающе откровенным признанием и принятием собственных недостатков, делают её подход столь эффективным.

«Энергия говорит громче слов», — заключила она. «Вы можете вдыхать и выдыхать Ваши слова в форме мыслей и энергии. Наша практика заботы о себе позволяет совершенствовать эти способности, оттачивая своё мастерство».

В мире, в котором все одержимы рабочей эффективностью, а ключевым действующим лицам быстро находят замену, Жеральдин Арди предлагает тихую революцию: ту, которая начинается с примирения с самим собой. Как и в других регионах, в Монако её послание находит живой отклик у тех, кто, достигнув всего, всё ещё ищет то, что является действительно важным.