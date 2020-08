View this post on Instagram

Chaque année, la noyade fait plus de 320.000 victimes dans le monde selon l’Organisation Mondiale de la Santé. En cette période estivale, il est important de rappeler les dangers liés au milieu aquatique. Chez les jeunes de moins de 25 ans, la noyade intervient souvent à cause d’un excès de confiance, un manque d’analyse des risques ou une mauvaise appréciation de l’environnement. Evitez de vous baigner seul, ou après avoir consommé de l’alcool. Each year, drowning accounts for more than 320,000 casualties around the world, according to the World Health Organization. During summer, it is important to be reminded of the risks linked to water environments. Among youths aged 25 or less, drowning occurs most often due to recklessness, a lack of awareness or a poor understanding of one’s surroundings. Avoid bathing or swimming alone, or after drinking alcohol. #drowningprevention #watersafety #learntoswim