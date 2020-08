La saison estivale est définitivement installée en Principauté. Si la pandémie de coronavirus a provoqué l’annulation de plusieurs grands événements de l’été, il reste néanmoins des rendez-vous à ne pas manquer. Voici une sélection de dix choses à faire si vous êtes de passage sur le Rocher.

1. Plongez dans la Grande Barrière de Corail au Musée Océanographique

Pour son exposition de l’été, le Musée Océanographique de Monaco propose à ses visiteurs une expérience 100% immersive au cœur du plus grand récif corallien, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 650 m² de projections qui vous feront découvrir les nombreuses espèces qui vivent au sein de cet écosystème fragile et unique au monde. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site du Musée Océanographique.

🌊L' #ExpoIMMERSION👉 https://musee.oceano.org/expositions/exposition-immersion/Focus espèce : La tortue verte Cette… Geplaatst door Musée océanographique de Monaco op Donderdag 23 juli 2020

2. Visitez la dernière exposition du NMNM et profitez d’un cinéma en plein air

Il vous reste encore quelques jours pour découvrir la dernière exposition du Nouveau Musée National de Monaco, « Variations – Les décors lumineux d’Eugène Frey présentés par João Maria Gusmão » à la Villa Paloma. Consacrée à la scénographie et aux décors lumineux, cette exposition prendra fin le 30 août prochain. Nichée dans un paysage d’exception, la villa Paloma sera également le théâtre d’une projection en plein air le 27 août prochain à 21 h. Les spectateurs pourront découvrir un film de Marie Losier, Felix in Wonderland!.

3. Faites un saut dans le passé au Musée d’Anthropologie préhistorique

Idéal pour une sortie en famille, ce musée possède une importante collection d’ossements, de bijoux, de poteries et de figurines qui vous permettront notamment de découvrir la vie des premiers habitants du Rocher, il y a 5 000 ans. Évidemment, la visite ne serait pas complète sans un passage dans la grande salle pour faire connaissance avec le grand mammouth sibérien. Le musée propose également des visites guidées et des activités pour les plus jeunes. Il est ouvert tous les jours de 9 heures à 18 heures.

4. Profitez de spectacles en plein air au Théâtre du Fort Antoine

Le Théâtre du Fort Antoine poursuit les célébrations de son cinquantième anniversaire, déjà entamées au mois de juillet. Le public pourra assister à des concerts de l’Orchestre Philarmonique de Monaco mais aussi à des représentations de théâtre. Pour plus d’informations sur les dates des représentations, vous pouvez consulter le site du Théâtre du Fort Antoine. Les spectacles sont gratuits mais le nombre de places étant limité, ces dernières doivent être réservées à la billetterie du Théâtre Princesse Grace, sur place.

5. Assistez au Meeting Herculis EBS 2020, grand rendez-vous d’athlétisme

Décalé en raison de la crise sanitaire, le grand rendez-vous international d’athlétisme aura bien lieu au Stade Louis II le vendredi 14 août, de 19 h à 22 h. L’occasion de retrouver plusieurs grands sportifs comme Joshua Cheptegei, champion du monde du 10 000 m. Une dizaine d’épreuves auront lieu durant la compétition. Les billets d’entrée, que vous pouvez vous procurer sur le site du Meeting Herculis EBS, sont accessibles à partir de 10€.

6. Faîtes un tour au salon d’art contemporain art3f

Du 21 au 23 août, la Principauté accueillera le salon d’art contemporain art3f à l’espace Fontvieille. Peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, galeristes… Les amateurs d’arts pourront rencontrer et échanger avec de nombreux artistes, déjà installés ou faisant partie de la jeune garde contemporaine. Pour plus d’informations sur la billetterie et les horaires d’ouverture, rendez-vous sur le site du salon.

7. Découvrez le Festival International d’Orgue de Monaco

Malgré la pandémie, la 15ème édition du festival aura lieu au sein de la majestueuse cathédrale de Monaco, du 23 août au 6 septembre. Au programme, des concerts, ciné-concerts, conférences et rencontres entre les artistes et le public. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. Pour plus de détails sur la programmation, vous pouvez consulter le site officiel du festival.

8. L’incontournable de Monaco : la place du Casino de Monte-Carlo

Que serait visiter Monaco sans passer par sa célèbre place, fraichement rénovée et inaugurée avant le début de l’été. Désormais complètement piétonne, vous pourrez admirer les quelques voitures de luxe qui y sont fièrement exposées. Le Casino de Monte-Carlo sera ouvert pour les visites guidées à partir du lundi 3 août. En attendant, vous pouvez déjà découvrir certaines parties en libre accès, comme l’atrium ou la salle Renaissance. Libre à vous de faire vos jeux !

#STRONG_TOGHETER_30sec.mov Inauguration of Place du Casino : the high point of an ambitious project and the symbol of rediscovered pleasures. Geplaatst door Casino de Monte-Carlo op Zondag 7 juni 2020

9. Laissez vous tentez par une session shopping au Métropole

Situé à proximité du Casino de Monte-Carlo et de sa place, le centre commercial Le Métropole regroupe de nombreuses boutiques de luxe sur trois étages. L’occasion de découvrir la boutique pop-up d’Alter Design, marque de vêtements durable et unisexe de Pauline Ducruet, fille de la Princesse Stéphanie. Ne tardez pas trop : la boutique éphémère fermera ses portes le 31 août prochain.

10. Régalez-vous au quartier de la Condamine

Situé entre le Rocher et Monte-Carlo, la Condamine est le quartier commerçant de la Principauté. Non loin du port, ce lieu très fréquenté par les Monégasques regroupe de nombreuses boutiques, bars et restaurants. Pour profiter des spécialités monégasques et des produits locaux, rendez-vous au Marché de la Condamine, qui se tient chaque jour place d’Armes de 7 h à 15 h.