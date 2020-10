À deux jours du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le choc au sommet de cette 8ème journée de Ligue 1, Stevan Jovetic s’est présenté en conférence de presse. L’attaquant international monténégrin a évoqué sa forme du moment, notamment en sélection, et ses ambitions avec l’ASM cette saison.

Il est arrivé, dans un sourire, ne sachant pas trop quoi faire de son masque, qu’il a d’abord laissé sous son menton, avant de le déposer près de lui à la demande des photographes. Vêtu d’un pull bleu marine siglé de l’équipementier de l’AS Monaco, Stevan Jovetic a d’abord pris le soin de répondre aux traditionnelles questions sur son état de santé, dans un français presque parfait. « Je me sens très bien, j’ai joué les quatre derniers matchs avec ma sélection, les sensations étaient bonnes, a confié le capitaine du Monténégro, auteur de trois buts et une passe décisive en quatre rencontres de Ligue des Nations cette saison. Les matchs internationaux sont importants pour la confiance et c’est un honneur pour moi de porter les couleurs de mon pays. »

Une place à gauche dans le 4-3-3 de Niko Kovac ?

Déterminé à s’imposer cette saison dans le schéma offensif mis en place par Niko Kovac, « dans le 4-3-3, je me sens bien à gauche, mais si je dois évoluer plus bas, je le ferai », Stevan Jovetic a reconnu que l’équipe et lui-même devaient se montrer plus réalistes. « J’ai envie d’apporter plus, je suis désolé pour mes blessures, ce sont des aléas que tu ne peux pas contrôler. J’ai vécu une année difficile, mais je suis content, car à chaque fois que j’ai eu du temps de jeu, j’ai bien joué, en faisant notamment des passes décisives. »

« Jovetic ? Un grand joueur avec de l’expérience »

Ambitieux, le Monténégrin estime l’AS Monaco en mesure d’accrocher une qualification pour une Coupe d’Europe en fin de saison, grâce à l’apport des « jeunes joueurs de qualités » qui composent l’effectif et malgré les précieux points laissés en route jusque-là. Interrogé au sujet de Jovetic en conférence de presse, Niko Kovac n’a pas manqué de souligner les qualités de son attaquant.« C’est un grand joueur qui a de l’expérience, mais qui a longtemps été blessé. On va y aller étape par étape. Il a besoin d’être protégé par rapport à son passif au niveau des blessures. On fait attention avec lui mais il progresse et montre de belles choses tous les jours à l’entraînement. Il marque et se montre décisif avec sa sélection également. Il faut lui laisser du temps pour l’accompagner vers son meilleur niveau. »