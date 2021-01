L’international français était présent en conférence de presse, ce vendredi matin, à deux jours du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse du FC Nantes (dimanche à 21h). Son début de saison mitigé, son attachement à l’AS Monaco, son regard sur l’équipe, retrouvez les meilleurs passages du point presse de Djibril Sidibé.

Titulaire depuis trois rencontres dans sa position préférentielle, au poste d’arrière droit, derrière un Ruben Aguilar replacé un cran plus haut par Niko Kovac pour pallier à l’absence de Gelson Martins, le champion du monde retrouve des couleurs après un début de saison compliqué et tronqué par la Covid-19.

« Dans une carrière, il y a des hauts et des bas »

« J’ai loupé la préparation physique avec le groupe puisque je suis revenu de mon prêt à Everton. Cela a été compliqué physiquement, la Covid ne m’a pas aidé non plus. L’équipe tournait bien et marquait beaucoup de buts, j’ai fait le dos rond et j’ai travaillé pour revenir en forme. Je n’ai jamais douté. Dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas. Pour être performant, il faut être à 100% physiquement et mentalement et en début de saison, je ne l’étais pas. »

« Nous avons un groupe jeune mais ambitieux »

« L’Europe ? Il est encore trop tôt pour en parler. Nous sommes lucides. Nous avons une équipe jeune. Mais si nous restons appliqués à l’entraînement et en match et que nous conservons cette mentalité, on pourra rester dans ce peloton de tête et pourquoi pas finir européen. »

« L’AS Monaco représente beaucoup pour moi »

« L’AS Monaco représente beaucoup pour moi. C’est le club qui m’a permis d’aller en équipe de France et d’être champion du monde. J’avais la volonté de rester ici. Je savoure et je profite, le club me fait confiance, je suis là pour atteindre nos objectifs. »