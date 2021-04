L’AS Monaco s’apprête à enchaîner une troisième rencontre consécutive à domicile, ce dimanche après-midi (17h), avec la réception du Dijon FCO. L’entraîneur monégasque et le gardien de l’ASM étaient présents en conférence de presse. Extraits.

Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco :

« Metz ? J’ai dit aux garçons que ce n’était pas notre meilleur match, mais qu’il était important de le remporter. On a gagné aux pénaltys, c’est vrai, mais c’est important pour la confiance des joueurs. Il n’y a aucun match facile en Ligue 1, pour toutes les équipes. Dijon a par exemple battu Nice et Lorient. Il y a donc eu beaucoup de surprises. Je n’aime pas les surprises et je pense qu’il faudra être concentrés dès le début. Sofiane (Diop) et Ruben (Aguilar) sont de retour. Ils seront disponibles pour dimanche et physiquement, ils sont aptes à débuter. Nous avons deux options supplémentaires. La concurrence entre Jovetic et Ben Yedder ? J’aime cette situation, parce que cela force les deux joueurs à se surpasser. Pour le coach et l’équipe, c’est positif. Pour dimanche, ce n’est pas encore clair dans mon esprit, mais ça sera forcément un bon choix. »

Benjamin Lecomte, gardien de l’AS Monaco :

« J’ai été dans la peau de Dijon, qui joue sa survie. Je sais ce que c’est que de vouloir faire tomber la grosse équipe de son piédestal. On prépare ce match avec sérieux et avec l’objectif de prendre les trois points. On enchaîne les grosses prestations, notamment sur le plan défensif. Avant, même si on marquait beaucoup de buts, on en encaissait aussi pas mal. Et on a vu qu’en étant plus solides derrière, on gagne plus facilement nos matchs. Notre objectif, on le répète, c’est surtout de verrouiller cette quatrième place, car mathématiquement, il n’y a encore rien d’acquis. Les critiques ? C’est la partie ingrate du poste. Je ne l’ai pas du tout mal vécu, j’ai simplement continué à travailler, car selon moi, c’est la seule réponse à apporter. »

