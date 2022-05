La ligne de bus 100 Nice-Monaco-Menton est l’une des plus empruntées par les personnes travaillant à Monaco. Alors que le budget alloué par la Principauté à la ligne 100 a été augmenté, ses usagers ont donné leur avis sur les réseaux sociaux. Les bus sont-ils confortables ? Il y a suffisamment de trajets ? Monaco Tribune a lu vos retours.

« C’est une ligne idéale, il faut la garder précieusement. Les chauffeurs sont super, l’intérieur est bien. Il en faudrait plus parce qu’avec les touristes c’est problématique, toujours complet » témoigne Françoise, qui résume bien les différents points soulevés par ces retours d’usagers.

Pas assez de bus

Des bus toujours complets ?

Certainement le retour le plus fréquent dans la centaine d’avis que Monaco Tribune a reçu. Il est connu que la Principauté accueille énormément d’animation entre le printemps et l’été et les usagers le ressentent. « Il en faudrait plus quand il y a des évènements à Monaco car ceux-ci [les bus 100] arrivent complets et ne prennent plus de passagers ! » résume une internaute.

« Pas satisfaite…, assène une usagère. On entend aller au fond et il n’y a pas de place. Nous sommes serrés comme des sardines sans air. À chaque manifestation, tennis, carnaval et autres, les bus sont pleins alors qu’ils pourraient prévoir »

Pour que touristes et travailleurs puissent cohabiter au sein des bus, l’opinion est unanime : « Il faudrait au moins 2 bus aux heures de pointe », « Pas assez de bus », « Ajouter des bus », « Pas assez de passages », avons-nous lu.

Un freinage parfois trop brusque

Confort et chauffeurs agréables sont majoritaires

Cela ferait presque l’unanimité. Au-delà de la fréquence des bus ou du manque de place, les chauffeurs et le confort proposé sont très souvent mis en avant. « Le confort et la propreté sont tops et les chauffeurs sont agréables et patients » indique Annick, soutenue par plusieurs autres internautes. Chedlia est aussi séduite par le service proposé : « Bravo.. […] Confort, courtoisie des chauffeurs et patience avec les touristes. »

D’autres usagers sont davantage mitigés. « Pour les chauffeurs c’est très inégal » commente Fabrice, avant d’ajouter « Mais bon, cette ligne est très fréquentée par les touristes, ça ne doit pas être toujours très simple ».

Cependant, c’est parfois leur conduite qui ne va pas pour quelques usagers, comme cette lectrice : « Ils démarrent alors que nous n’avons pas encore payé, des personnes sont bousculées et perdent l’équilibre ». Freddy met, lui, en avant « un freinage parfois trop brusque ».

Des changements à réaliser ?

Quelques usagers en vont de leurs avis et conseils pour changer une gestion parfois critiquée de la ligne. Steve a quelques idées : « Une information en temps réel serait la bienvenue à certains arrêts clés […] Il ne serait pas absurde de réfléchir à un système fréquent de bus à grande capacité reliant Nice à Monaco par autoroute […] On pourrait encore améliorer le service en proposant des rotations plus tard le soir, de 21h à 23h. »

Le confort d’attente pourrait aussi être améliorer, tel que l’indique une usagère handicapée sur les réseaux sociaux : « Pas assez de bancs. Un banc à la Condamine pour des centaines de personnes et aucun pour le retour vers Menton, ce serait à prévoir ! ».

De son côté, la Principauté a augmenté son budget alloué pour améliorer cette ligne 100 Nice-Monaco-Menton jusqu’en 2023. À voir si certaines problématiques abordées par les usagers vont évoluer, en parallèle de ce partenariat.

