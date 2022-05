À partir de 400€, les vols pour New-York sont très abordables.

Bonne nouvelle, les compagnies aériennes se réveillent d’un long sommeil de presque trois ans. Les vols depuis l’aéroport de Nice se multiplient et les destinations de vacances aussi. New-York en fait partie, petit guide pratique des vols Nice – New-York.

Quelle compagnie pour vous amener à Big Apple ?

Trois compagnies se disputent le marché pour les vols directs d’une durée de 9 heures : United Airlines, La Compagnie et Delta Air Lines.

Alors que les deux premières vous transportent à l’ouest de la ville, à l’aéroport Newark Liberty (EWK), Delta Air Lines vous amène presque au cœur de New-York, au sud du Queens, à l’aéroport John F. Kennedy (JFK).

La Compagnie se démarque de ses deux concurrents en ne proposant que des places en classe affaires. Ainsi, le calme devrait régner et tous les sièges peuvent se transformer en lits. Une prise de courant et le wi-fi sont également disponibles pour continuer à travailler ou se divertir.

À quel prix ?

Pour profiter des services de La Compagnie, les prix sont évidemment plus élevés que pour Delta Air Lines et United Airlines. Comptez 3000€ l’aller-retour si vous décidez de partir à la dernière minute et 1800€ environ, si vous vous y prenez à l’avance. Attention, La Compagnie n’effectue que trois vols directs par semaine : le samedi, le dimanche et le lundi.

Avec Delta Air Lines et United Airlines, les services proposés restent classiques mais les prix ont le mérite de ne pas s’envoler. Ainsi, pour cet été, un aller-retour tourne autour de 1100€ mais il est encore possible de trouver des billets entre 700€ et 500€ et même 400€, pour la fin du mois d’août. Les deux compagnies proposent des vols tous les jours. Pas de panique, vous trouverez toujours comment revenir sur la Côte d’Azur.

Quid des bagages ?

Pour La Compagnie, deux valises d’un poids maximum de 32kg sont comprises dans le prix du billet.

En revanche, pour United Airlines et Delta Air Lines, si vous choisissez le billet le moins cher en « Basic Economy », seul un bagage à main est autorisé d’une dimension de 22 x 25 x 43 cm. 130€ environ vous seront demandés pour emporter avec vous une valise de 23kg maximum.

Passeport, covid et jet-lag

Les États-Unis ne sont pas l’Union européenne et il n’est pas aussi aisé de s’y rendre.

Premièrement, vous devez être en possession d’un passeport valide et vous devez effectuer une demande d’autorisation électronique de voyage (ESTA), au minimum 72h avant le départ, pour espérer pouvoir poser un pied sur le sol américain.

Le Covid n’a pas simplifié les choses, au contraire. En plus du passeport et de l’ESTA, il vous est aussi demandé une preuve de vaccination complète (14 jours après, 2 doses) et un résultat négatif à un test Covid.

Une fois tout cela effectué, vous pourrez enfin arriver à New-York et profiter de la ville qui ne dort jamais. Ce qui ne sera peut-être pas votre cas avec les 6 heures de décalage.