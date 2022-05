Des récifs artificiels développés spécialement pour la biodiversité aquatique.

Le Gouvernement Princier poursuit ses efforts dans l’amélioration de la biodiversité de ses eaux monégasques. En 2019, la Direction de l’Environnement a installé devant la digue du port de Fontvieille, cinq récifs d’enrochement, aussi appelés « Tide-Pool ».

Trois ans plus tard et un suivi scientifique précis, ces récifs portent leurs fruits. Il est même déjà possible d’observer, à l’œil nu, les espèces qui y ont élu domicile. Construits par la société ECOncrete, les modules sont en béton bio-améliorant, c’est-à-dire, un béton rugueux et rainuré pour que les espèces puissent s’accrocher à sa surface.

La Principauté a aussi installé 20 panneaux en 2020. Cette fois, les structures ont été immergées à 35m de profondeur.

Ces programmes s’intègrent dans la démarche « Port propres » ainsi que dans la certification « Ports propres actifs en biodiversité ».