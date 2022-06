En s’imposant sur le parquet de Pau-Orthez (83-85), ce jeudi soir lors du match 4 des demi-finales de play-offs, l’AS Monaco Basket a validé son billet pour la finale du championnat de France.

Ils l’ont fait ! Éliminés la saison dernière aux portes de la finale, les Monégasques disputeront bien le titre jusqu’au bout cette saison. En allant s’imposer à Pau, la Roca Team a gagné le droit d’affronter l’ASVEL pour une série au sommet qui s’annonce palpitante.

Avec, en ligne de mire, un premier titre de champion de France à aller chercher. Dans le sillage de Mike James (21 points), les hommes de Sasa Obradovic ont dominé le deuxième (14-25) et le troisième quart-temps (15-23), avant de résister en fin de match au retour en force de Pau (28-17 dans le quatrième quart-temps).

« On savait que ça n’allait pas être facile, reconnaissait l’entraîneur monégasque à l’issue de la rencontre. C’est une formation qui joue très bien à domicile, et il fallait se battre. Maintenant on a travaillé toute la saison pour en arriver-là, en finale. On est dans une très bonne position pour aller chercher ce qu’on veut. » Le titre, évidemment.

Le premier match de cette grande finale du championnat de France se déroulera le mercredi 15 juin sur le parquet de l’ASVEL, avant un match 2 une nouvelle fois à Villeurbanne le vendredi 17 juin. Le match 3 se tiendra lui le 20 juin à Gaston-Médecin.