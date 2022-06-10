Баскетбольный клуб «Монако» одержал победу над «По-Ортез» (83-85) в четверг вечером в четвертой игре полуфинала плей-офф и вышел в финал чемпионата Франции.

Они сделали это! Выбывшие в прошлом сезоне в шаге от финала, монегаски будут бороться за титул до конца сезона. Победив в По, Roca Team заслужила право сразиться с АСВЕЛом в финальной серии, которая обещает быть весьма захватывающей.

Реальная возможность завоевать свой первый титул чемпионов Франции. Благодаря Майку Джеймсу (21 очко), подопечные Саши Обрадовича доминировали во второй (14-25) и третьей четвертях (15-23), а затем устояли на фоне возвращения в игру «По» (28-17 в четвертой четверти).

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«Мы знали, что это будет нелегко», — признался тренер «Монако» после игры. Эта команда очень хорошо играет дома, и нам пришлось побороться. Мы работали весь сезон, чтобы добраться до этой точки, до финала. Мы находимся в очень хорошем положении, чтобы получить то, что мы хотим». Кубок, разумеется.

Первая игра финала чемпионата Франции состоится в среду 15 июня на паркете АСВЕЛа, а вторая — в пятницу 17 июня также в Вийербане. Третий матч состоится 20 июня на арене «Гастон-Медсен».