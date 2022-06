Dopo la vittoria di giovedì sera sul campo del Pau-Orthez (83-85), in occasione del match 4 delle semifinali di playoff, l’AS Monaco Basket si è guadagnata un posto in finale nel campionato di Francia.

Ce l’hanno fatta! Eliminati a un passo dalla finale la scorsa stagione, i monegaschi quest’anno si contenderanno il titolo fino alla fine. Grazie alla vittoria contro il Pau, il Roca Team si è guadagnato di diritto la finale contro l’ASVEL che si annuncia piuttosto emozionante.

Con l’obiettivo di conquistare il loro primo titolo di campioni di Francia, i monegaschi hanno giocato una bella partita. Grazie a Mike James (21 punti), i ragazzi di Sasa Obradovic hanno dominato il secondo (14-25) e il terzo periodo (15-23), per poi resistere alla furia del Pau alla fine del match (28-17 nel quarto periodo).

“Sapevamo che non sarebbe stato facile”, ammette l’allenatore monegasco alla fine dell’incontro. “È una squadra che gioca molto bene in casa e bisognava lottare. Abbiamo lavorato tutta la stagione per arrivare qui, in finale. Abbiamo degli ottimi presupposti per conquistare quello che vogliamo”. Il titolo, chiaramente.

Il primo incontro di questa gran finale del campionato di Francia si svolgerà mercoledì 15 giugno sul campo dell’ASVEL, per poi proseguire con il match 2 ancora una volta a Villeurbanne venerdì 17 giugno. Il match 3, invece, si terrà il 20 giugno al Gaston-Médecin.