Alors qu’ils pouvaient assurer leur qualification pour la finale dès ce mardi soir, les Monégasques se sont inclinés sur le parquet de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (82-76). Mais la Roca Team mène toujours dans la série (2-1).

Il faudra au moins encore un match. Dominée par Pau-Lacq-Orthez, l’AS Monaco Basket a manqué l’occasion de se hisser en finale et rejoindre l’ASVEL. Dans une rencontre serrée, marquée par une atmosphère électrique, les Monégasques sont tombés contre une équipe pleine de maîtrise et qui a mis énormément d’énergie dans la rencontre.

Mike James et Dwane Bacon n’ont rien changé

Malgré un duo Mike James (21 points) et Dwayne Bacon (18 points) inspiré, les hommes de Sasa Obradovic n’ont pas eu la même emprise que lors des deux précédents matchs couronnés de succès, laissant les locaux s’imposer devant leur public.

« Pour moi, il n’y avait pas beaucoup de différence entre une équipe d’Euroligue et eux (Pau-Lacq-Orthez), constatait l’entraîneur monégasque à l’issue de la rencontre. Quand on les affronte, on doit jouer avec la même énergie, et ce n’était pas facile dans cette ambiance. Ils ont pris confiance. On a arrêté de jouer quand on a pris le contrôle du match dans le deuxième quart-temps et on s’est retrouvés en difficulté jusqu’au bout. On doit être plus concentrés si on veut gagner cette série. »

Prochain match, jeudi soir (20h30), toujours à Pau.

