De la fiction au documentaire, les meilleurs créations et acteurs se sont vus récompensés.

Les lumières du Festival de Télévision de Monte-Carlo se sont éteintes. Mardi 21 juin, la cérémonie de clôture avait lieu au Grimaldi Forum avec l’annonce des lauréats gratifiés par les célèbres Nymphes d’Or.

Pour cette 61ème édition, 13 Nymphes d’Or ont été remises, dont sept dans la catégorie Fiction.

La série The Tourist a fait carton plein avec trois Nymphes d’Or reçues. La première pour la « Meilleure série », la deuxième pour la « Meilleure création » et la troisième pour le « Prix du public », nouvellement introduit dans la compétition.

Le film allemand Martha Liebermann a reçu le titre de « Meilleur film » et l’actrice principale Thekla Carola Weid a, elle, reçu le prix de la « Meilleure actrice ». Encore dans la catégorie Fiction, la série Trom a été récompensée par le « Prix spécial du jury » et l’acteur Ulrich Thomssen a reçu la Nymphe d’Or du « Meilleur acteur ».

6 lauréats pour la catégorie Documentaires & Actualités

Dans la deuxième catégorie de la compétition, qui vise à récompenser les productions non fictionnelles, le reportage Navalny – The Man Putin Couldn’t Kill a reçu le prix du « Meilleur reportage d’actualité ». Pour le prix du « Meilleur documentaire », c’est Erasmus in Gaza qui a raflé la récompense. Le jury a ensuite récompensé la création franco-syrienne : Syrie, des femmes dans la guerre.

Le prix AMADE est décerné au documentaire I am Chance. Ce prix vise à récompenser les créations qui mettent en lumière une des missions de L’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) qui œuvre pour la protection et l’épanouissement de l’enfant à travers le monde. Le prix de Croix-Rouge Monégasque a, quant à lui, été remis à #Icarus. Enfin, Les Éclaireurs de l’eau a reçu le prix spécial Rainier III.

À noter qu’une Nymphe spéciale a été remise par la Princesse Charlène à Théo Christine en tant que « Meilleur espoir international », lors de la cérémonie d’ouverture, vendredi dernier.

« L’excellence a défini la qualité, la créativité de la programmation présentée dans le cadre de la compétition, que ce soit pour la fiction ou les sujets d’actualités » a déclaré le Prince Albert II au cours de la cérémonie.