Six personnes sont hospitalisées au CHPG.

Une grande détonation. Ce mercredi 8 juin, le restaurant Castelroc, sur la place du Palais, a été victime d’une explosion en cuisine pendant le service du déjeuner. Un incident sans doute « lié à la défaillance d’une pièce contrôlant le débit de gaz d’une veilleuse », selon Marc Bonafede, patron de l’établissement.

D’après les pompiers de Monaco, le bilan est de cinq blessés légers et d’une personne un peu plus touchée. Toutes ont été transportées au CHPG.

Selon le Commandant Vincent, tous les contrôles étaient à jour, il n’y a donc pas eu d’erreur de la part du restaurant. « Ce sont des choses qui arrivent », nous indique-t-il.

Au Castelroc, « tout le monde va bien malgré le choc. » Marc Bonafede nous confirme que le restaurant restera fermé jusqu’à nouvel ordre, « le temps que de nouvelles vérifications soient faites. »

L’établissement s’est également exprimé sur ses réseaux sociaux : « Nous tenons à vous informer que nos cuisiniers vont bien, quelques brûlures légères à déplorer mais l’équipe est surtout très choquée par cet incident d’une extrême violence. Nous sommes tous conscients que les choses auraient pu être beaucoup plus graves et remercions les messages d’amitié et de soutien envoyés par tous. Nous serons heureux de vous recevoir à nouveau prochainement dès qu’un contexte sécuritaire sera rétabli. »