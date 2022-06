Sei persone sono ricoverate al CHPG.

Una forte esplosione. Mercoledì 8 giugno, il ristorante Castelroc, sulla piazza del Palazzo, è stato vittima di un’esplosione in cucina durante il servizio del pranzo. Un incidente sicuramente “legato al guasto di un pezzo che controlla il flusso di gas di un bruciatore pilota”. È quanto riportato da Marc Bonafede, proprietario del locale.

I pompieri di Monaco hanno soccorso cinque feriti lievi e una persona in condizioni leggermente più gravi. Sono stati tutti trasportati al CHPG.

Il Comandante Vincent ha dichiarato che tutti i controlli erano in regola, non si è trattata quindi di una svista del ristorante. “Sono cose che succedono”, ha detto.

Al Castelroc “stanno tutti bene a parte lo shock”. Marc Bonafede ci conferma che il ristorante resterà chiuso fino a nuovo ordine, “il tempo di effettuare nuovi accertamenti”.

Il ristorante ha anche condiviso un post sui suoi social: “Ci teniamo a informarvi che i nostri cuochi stanno bene, qualche leggera scottatura, ma lo staff è sotto shock vista la violenza estrema dell’incidente. Sappiamo che sarebbe potuta andare peggio e vi ringraziamo per i messaggi di vicinanza e sostegno. Saremo felici di accogliervi al più presto, non appena sarà tutto messo in sicurezza”.