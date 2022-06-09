Шесть человек были госпитализированы в Госпиталь имени Княгини Грейс.

Громкий взрыв. В среду, 8 июня, на кухне ресторана Castelroc, расположенного на площади дю Пале, во время обеденного обслуживания раздался взрыв. По словам владельца заведения Марка Бонафеде (Marc Bonafede), инцидент, вероятно, «связан с выходом из строя детали, контролирующей поток газа из дежурной горелки».

По данным пожарной службы Монако, один человек пострадал и ещё пять получили легкие травмы. Все они были доставлены в Госпиталь имени Княгини Грейс.

По словам начальника гарнизона пожарной охраны Венсана (Commandant Vincent), все надлежащие проверки были проведены вовремя, поэтому ошибки со стороны ресторана не было. «Такие вещи случаются», — сказал он.

В ресторане Castelroc «все в порядке, но сильно потрясены». Марк Бонафеде подтвердил, что ресторан остаётся закрытым до дальнейшего распоряжения, «пока не будут проведены дополнительные проверки».

На страницах заведения в социальных сетях был размещён следующий пост: «Мы хотели бы сообщить, что наши повара в порядке, хотя, к сожалению, и с несколькими незначительными ожогами. Однако весь персонал ресторана шокирован этим страшным происшествием. Мы понимаем, что всё могло окончиться гораздо хуже, и благодарны всем за дружеские сообщения поддержки и сочувствия. Мы будем рады приветствовать вас снова, как только позволит ситуация в плане безопасности».