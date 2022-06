Le showroom Fashion For Floors, sur le boulevard des Moulins, met en avant une collaboration exceptionnelle entre la Maison Frey et une autre grande famille de la Principauté…

Ce sont deux histoires familiales qui s’entrecroisent. D’un côté, la famille Moghadam, connue en Principauté pour la splendeur de ses tapis. De l’autre, la famille Frey, une maison réputée dans le tissu de l’ameublement.

Ce n’est donc pas un hasard si Kamyar Moghadam et Pierre Frey ont décidé de collaborer, et le fruit unique de cette association a élu domicile dans l’Hôtel particulier de Fashion For Floors, au 39 boulevard des Moulins.

Splendides tapis, tissus et papiers-peints cohabitent désormais dans le showroom, avec un goût commun pour la qualité et le sens du détail, avec du mobilier entièrement sur-mesure, fait en France et confortable.

© Alain Duprat

LIRE AUSSI : PORTRAIT. Alexander Moghadam, le prince des tapis iraniens à Monaco, c’est lui

« Pour nous, même si la Maison a presque 90 ans, c’est une nouvelle aventure, commente Pierre Frey. Nous avons des showrooms un peu partout dans le monde mais qui sont réservés à des professionnels. (…) C’est la toute première fois que nous sommes dans un showroom ouvert au public ! »

Vous pouvez donc venir découvrir les belles assises, notamment en laine ou mohair, chez Fashion For Floors. Des pièces uniques et élégantes, qui, cerise sur le gâteau, sont conçues pour durer : « C’est peut-être propre aux entreprises de luxe familiales, mais ce qui est important pour nous, c’est de faire des meubles qui durent dans le temps. On ne veut pas faire des meubles que vous remplacerez dans cinq ans, mais des meubles avec lesquels les membres de votre famille vivront et qu’ils se transmettront pendant des années », conclut Pierre Frey.