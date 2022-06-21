Шоурум Fashion For Floors на бульваре Мулен представляет невероятную коллаборацию дома Фре (Maison Frey) и другой известной в Княжестве семьи.

Истории двух этих семей переплетаются. С одной стороны – семейство Могадам (Moghadam), известное в Княжестве благодаря роскоши своих ковров. С другой – семья Фре, славящаяся мебельными тканями.

Так что решение о сотрудничестве Камьяр Могадам (Kamyar Moghadam) и Пьер Фре приняли неслучайно, и плоды их коллаборации можно оценить в шоуруме Fashion For Floors на бульваре Мулен, 39.

Великолепные ковры, ткани и обои теперь выставлены в одном шоуруме, их авторов объединяет забота о высочайшем качестве и внимание к мельчайшим деталям. Удобная мебель делается во Франции целиком под заказ.

© Ален Дюпра

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«Хотя нашему дому уже почти девяносто лет, для нас это новое приключение, — комментирует Пьер Фре. – У нас есть шоурумы по всему миру, но они предназначены для профессионалов. (…) И вот впервые мы открыли шоурум для широкой публики!»

Так что теперь в Fashion For Floors вы можете открыть для себя прекрасные кресла с обивкой, в частности, из шерсти или мохера. Эта уникальная и элегантная мебель, к тому же, долговечна: «Возможно, это в целом свойственно семейным предприятиям люксового сегмента, но для нас важно делать долговечную мебель. Мы хотим изготавливать не такие вещи, которые через пять лет вы замените, а то, с чем будут жить члены вашей семьи и передавать по наследству», — сказал в завершение Пьер Фре.